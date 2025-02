So ging es mit "Golden Bachelor" Franz und Gewinnerin Sylvia weiter!

Im Finale vergab "Golden Bachelor" Franz seine letzte Rose an Sylvia (62). © RTL

Rose um Rose eroberte die Brandenburgerin in den vergangenen Wochen das Herz des ersten "Golden Bachelor", ehe "Sylvie" auch im Finale die letzte Schnittblume ergatterte und schließlich an Franz' Seite die Show verließ.

In eine gemeinsame Zukunft sind die beiden anschließend allerdings nicht gestartet - zumindest nicht so, wie viele Fans der Kuppelshow es sich wahrscheinlich gewünscht hätten. "Nein, wir sind kein Liebes-Paar", offenbarten der 73-Jährige und seine Siegerin am Dienstag nämlich in der neuesten Folge des RTL+-Reality-TV-Podcasts.

"Als Paar hat es nicht gereicht, das muss man definitiv so sagen, aber wir begründen ein tolles freundschaftliches Verhältnis", erklärte Franz.

Getrennte Wege sind Sylvia und der zweifache Vater also nicht gegangen, treffen sich auch weiterhin und pflegen guten Kontakt zueinander - nur eben freundschaftlicher Natur, wie die beiden offenbarten.

Die Liebe könne man halt nicht einfach aus dem Boden stampfen, "weil man da jetzt eine tolle Reise gemacht hat", erklärte Sylvie außerdem.