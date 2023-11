"Bares für Rares"-Händler erkennen eine Zitronenpresse, doch die Wahrheit haut sie alle um!

Köln - Aufregung bei " Bares für Rares ": In der jüngsten Ausgabe der beliebten ZDF-Trödelshow (24. November) glauben nahezu alle, eine Zitronenpresse vor sich zu haben. Was wirklich dahinter steckt, sorgt für Staunen!

Heike und Martin aus Hattingen (r.) wollen bei "Bares für Rares" ein Objekt verkaufen, dass die meisten Betrachter sofort an eine Zitronenpresse erinnert. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Heike und Martin aus Hattingen haben einen Gegenstand mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht, dessen Verwendung für Horst Lichter sofort feststeht: Er gehört in die Küche und macht frischen Saft!

Alleine steht der 61-jährige Moderator mit dieser Annahme nicht da, wie ihm Studio-Gast Martin lachend bestätigt: "Ich habe das sofort als Zitronenpresse oder Grapefruitpresse gehalten. Aber ich bin dann eines Besseren belehrt worden!"

Das gläserne Ding stamme aus dem Nachlass eines befreundeten Pastors und soll jetzt verkauft werden. Lichter, noch immer auf dem Citrus-Trip, glaubt den Grund dafür zu erkennen: "Das ist kaputt. Hier fehlt der Saftrand!"

Experte Detlev Kümmel fühlt sich bestens unterhalten, will das Drama aber offenbar nicht länger mit anhören und ergreift deshalb das Wort. "Was ist es tatsächlich?", leitet der 55-Jährige des Rätsels Lösung ein und dreht das Objekt um. "Es is ein Deckprisma!"

Noch immer blickt der 55-jährige Galerist aus Lüdenscheid in fragende Augen. Also deckt er die ganze Wahrheit hinter der "Nicht-Zitronenpresse" auf. Es handelt sich vielmehr um ein Leuchtmittel innerhalb eines Schiffes.