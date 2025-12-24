"Bares für Rares"-Verkäufer außer sich: Schauspieler aus Leipzig kann Preis nicht fassen
Köln - Ein ahnungsloser Verkäufer erlebt bei "Bares für Rares" eine dicke Überraschung: Sein mitgebrachter Goldschmuck ist deutlich mehr wert, als er zunächst angenommen hat - und das, obwohl er ihn gewogen hat.
Dirk Lange (53) aus Leipzig kommt mit dem "sogenannten Familienschatz" in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.
In seiner Kindheit habe der Schauspieler mit dem Goldschmuck als Piratenschatz gespielt, wie der Verkäufer verrät. Doch irgendwann sei er zunächst nicht mehr aufgetaucht.
"Den hat meine Mutter so gut versteckt, dass keiner ihn über 20 Jahre wiedergefunden hat", erklärt der 53-jährige Kandidat.
Beim Ausräumen des Heizungskellers habe man den Anhänger und die Brosche wieder auffinden können.
"Da steckt so viel mehr Arbeit drin, als man auf den ersten Blick erkennen mag!", schwärmt Expertin Wendela Horz (56) beim ersten Anblick des Goldschmucks. Mit dieser tollen Handarbeit habe ein Goldschmied sehr viel Freude gehabt, wie die Sachverständige erklärt.
"Bares für Rares": Verkäufer aus Leipzig verrechnet sich beim Goldwert
"Der Brillant steht im Flammendekor, die feine Granulation: das ist eine tolle Arbeit - super gemacht", stellt die 56-Jährige klar.
Beide Stücke seien in wohl in den 1930er- oder 1940er-Jahren hergestellt worden.
Schon die Expertise sorgt beim Verkäufer aus Leipzig für Begeisterung. Zumal er sich vorab mit dem Goldwert beschäftigt hat. "Im Internet gibt es dafür Tabellen und da habe ich 700 Euro berechnet", gibt der Schauspieler preis, der mit dem Erlös seine Mutter nach Prag einladen wolle.
Allerdings habe sich der 53-jährige Kandidat verrechnet, wie Wendela Horz verrät. "Allein der Goldwert liegt schon bei 1400 Euro", korrigiert sie diesen nach oben. Und wegen der Gestaltung taxiere sie den Schmuck auf 2500 bis 3000 Euro.
"Wow! Jetzt bin ich aufgeregt. Damit hätte ich nie gerechnet", stammelt der Leipziger, der vor Freude außer sich ist, vor sich hin.
Und auch im Verkaufsraum sorgt der Goldschmuck für Begeisterung - vor allem bei Liebhaberin Susanne Steiger (43): "So eine feine Arbeit habe ich zuvor noch nie gesehen! Das ist auf den Punkt!"
Zwar zeigen auch die anderen Händler Interesse, doch gegen die Steigers Gebote ist kein Kraut gewachsen. Sie erhält den Zuschlag für 2350 Euro.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
