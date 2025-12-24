"Bares für Rares"-Verkäufer außer sich: Schauspieler aus Leipzig kann Preis nicht fassen

Ein Verkäufer erlebt bei "Bares für Rares" eine dicke Überraschung: Sein mitgebrachter Goldschmuck ist deutlich mehr wert, als er zunächst angenommen hat.

Von Florian Fischer

Köln - Ein ahnungsloser Verkäufer erlebt bei "Bares für Rares" eine dicke Überraschung: Sein mitgebrachter Goldschmuck ist deutlich mehr wert, als er zunächst angenommen hat - und das, obwohl er ihn gewogen hat.

Dirk Lange (53) aus Leipzig möchte einen Goldschmuck bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares Dirk Lange (53) aus Leipzig kommt mit dem "sogenannten Familienschatz" in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln. In seiner Kindheit habe der Schauspieler mit dem Goldschmuck als Piratenschatz gespielt, wie der Verkäufer verrät. Doch irgendwann sei er zunächst nicht mehr aufgetaucht. "Den hat meine Mutter so gut versteckt, dass keiner ihn über 20 Jahre wiedergefunden hat", erklärt der 53-jährige Kandidat. Bares für Rares Sächsin stellt bei "Bares für Wahres" ihren Trödel vor: Doch ist es wirklich was wert? Beim Ausräumen des Heizungskellers habe man den Anhänger und die Brosche wieder auffinden können. "Da steckt so viel mehr Arbeit drin, als man auf den ersten Blick erkennen mag!", schwärmt Expertin Wendela Horz (56) beim ersten Anblick des Goldschmucks. Mit dieser tollen Handarbeit habe ein Goldschmied sehr viel Freude gehabt, wie die Sachverständige erklärt.

Das Set, bestehend aus einem Anhänger und einer Brosche wurde in den 1930er- oder 1940er-Jahren angefertigt. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Bares für Rares": Verkäufer aus Leipzig verrechnet sich beim Goldwert