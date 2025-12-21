Sächsin stellt bei "Bares für Wahres" ihren Trödel vor: Doch ist es wirklich was wert?
Köln - Walter "Waldi" Lehnertz ist bei "Bares für Rares" für seine herrliche rheinländische Art sowie seine 80-Euro-Gebote bekannt. Doch dieses Mal sorgt er für Unverständnis im Händlerraum: Der Grund ist ein Gebot des 58-Jährigen, womit sogar seine Kollegen nicht einverstanden sind.
Petra Feige (59) aus Königswartha in Sachsen kommt mit einem Flohmarktfund in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.
"Interessieren würde mich das Alter von dem Schmuck und ob ich damals auf dem Trödel wirklich einen richtigen Schnapper gemacht habe", so die Hotelbetriebswirtin.
Neugierig wie Moderator Horst Lichter (63) eben ist, will er bereits vor der Expertise den Wunschpreis der Sächsin wissen. "80 Euro? Damit sich der weite Weg lohnt" macht die 59-Jährige klar.
Ob die 80 Euro machbar sind? Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) nimmt sich dem den Ohrringen und der Brosche an.
"Wir haben hier eine Kombination aus einer Brosche und zwei Ohrringen. Damit unterstrich das Bürgertum in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts seinen Anspruch", weiß die Sachverständige.
"Bares für Rares"-Expertin überrascht Verkäuferin mit Schätzung
Angefertigt worden seien die Ohrringe im Jahr 1865 und die Brosche 1880. "Sowohl Ohrringe als auch Brosche sind aus sogenanntem Schaumgold gearbeitet worden", erklärt die 60-jährige Expertin. Alle drei Objekte seien mit 14 Karat, also 585er-Gold gestempelt.
Alleine der Materialwert der Ohrringe liege bei 120 Euro und bei der Brosche bei 80 Euro. "Das macht zusammen schon 200 Euro", rechnet sie vor und taxiert den Gesamtpreis auf 250 bis 300 Euro, denn das sei der Marktwert.
"Ui, das ist Antikschmuck", stellt Schmuck-Liebhaberin Susanne Steiger (43) im Händlerraum sofort fest.
Das erste Gebot will jedoch "Waldi" Lehnertz machen. Typisch für ihn will er 80 Euro zahlen, doch sein Kollege Julian Schmitz-Avila (39) blickt erbost rüber und grätscht dazwischen.
"Das ist doch nicht mal der Goldwert", schimpft der 39-Jährige, weshalb Lehnertz 180 Euro drauflegt. Aber bei dem Gebot bleibt es nicht: Da Susanne Steiger das Set unbedingt haben will, bietet sie am Ende 350 Euro und bekommt den Zuschlag.
