Sächsin stellt bei "Bares für Wahres" ihren Trödel vor: Doch ist es wirklich was wert?

Köln - Walter "Waldi" Lehnertz ist bei " Bares für Rares " für seine herrliche rheinländische Art sowie seine 80-Euro-Gebote bekannt. Doch dieses Mal sorgt er für Unverständnis im Händlerraum: Der Grund ist ein Gebot des 58-Jährigen, womit sogar seine Kollegen nicht einverstanden sind.

Petra Feige (59) aus Königswartha möchte einen Trödelmarktfund bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Petra Feige (59) aus Königswartha in Sachsen kommt mit einem Flohmarktfund in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

"Interessieren würde mich das Alter von dem Schmuck und ob ich damals auf dem Trödel wirklich einen richtigen Schnapper gemacht habe", so die Hotelbetriebswirtin.

Neugierig wie Moderator Horst Lichter (63) eben ist, will er bereits vor der Expertise den Wunschpreis der Sächsin wissen. "80 Euro? Damit sich der weite Weg lohnt" macht die 59-Jährige klar.

Ob die 80 Euro machbar sind? Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) nimmt sich dem den Ohrringen und der Brosche an.

"Wir haben hier eine Kombination aus einer Brosche und zwei Ohrringen. Damit unterstrich das Bürgertum in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts seinen Anspruch", weiß die Sachverständige.