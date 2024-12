Bauer Max aus Thüringen erlebt schweren Schicksalsschlag - Vater weint im TV

Heideland/Köln - Mutterkuhhalter Max (32) ist einer der Kandidaten, die in der aktuellen " Bauer sucht Frau "-Staffel nach der Frau fürs Leben suchen. Auch sein Papa fiebert mit. Vor vielen Jahren erschütterte ein schwerer Schicksalsschlag die Familie!

Mutterkuhhalter Max (32) aus Thüringen verbrachte die Hofwoche bei "Bauer sucht Frau" mit Bewerberin Selina (25). © RTL

In der RTL-Sendung "Ralf, der Bauernreporter" stattete Gastgeber Ralf Herrmann dem Thüringer am Montag einen Besuch abseits des ganzen Flirt-Rummels ab, um dem Publikum weitere exklusive Einblicke in das Leben des Landwirts zu gewähren.

Dabei wurde es sehr schnell emotional. Der Grund dafür liegt in der Vergangenheit. Als Max fünf Jahre alt war, verlor er seine Mutter. Sie kam 1996 bei einem tragischen Betriebsunfall ums Leben.

Vater Olaf musste ihn und seine zwei Geschwister ganz alleine großziehen. "Es war eine schwere Zeit. Wir haben sie auch überstanden", erklärt Max' Papa im Gespräch mit dem Bauernreporter. Während er spricht, füllen sich seine Augen mit Tränen.

Dem "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer ist bewusst, wie sehr sein Vater unter dem Verlust der Ehefrau gelitten hat. Heute ist Max vor allem dankbar. Er sagt: "Wir hatten eine unbeschwerte Kindheit. Wir haben alles bekommen, was man bekommen konnte."

Nach diesem Satz seines Sohnes kann Olaf die Tränen erst recht nicht mehr zurückhalten. Die Erinnerung an den Schicksalsschlag ist bei allen Beteiligten tief verankert und löst auch knapp 30 Jahre später noch große Emotionen aus.