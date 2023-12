"Bauer sucht Frau"-Hottie legt Teilnahme-Details offen: "Mache ich nicht mit!"

Köln/Essenbach - Daniel Huber (26) plaudert aus dem Nähkästchen und gewährt einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen von " Bauer sucht Frau ". So ganz freiwillig hat der Viehwirt an dem RTL -Format nicht teilgenommen!

Viehwirt Daniel Huber (26) aus Niederbayern sucht aktuell bei "Bauer sucht Frau" nach der Frau fürs Leben. © RTL

In der aktuellen Staffel ist der smarte 26-Jährige so etwas wie "Der Bachelor" unter den männlichen Kandidaten. Das liegt nicht zuletzt an seiner sportlichen Figur und seiner stattlichen Körpergröße von 1,85 Metern.

Zusammen mit seinem Vater führt er den Betrieb in fünfter Generation. Sie besitzen 85 Hektar Ackerland, zehn Hektar Wald, einen Schweinemastbetrieb mit 1250 Tieren - und zwei Katzen.

Daniel lebt mit seinen Eltern auf dem Hof, die Oma wohnt gleich gegenüber. Die Frau fürs Leben hat der junge Mann zur großen Verwunderung vieler Zuschauerinnen und Zuschauer bislang aber noch nicht gefunden.

Jetzt will er sein Glück bei "Bauer sucht Frau" versuchen. Dabei lehnte er eine Teilnahme an dem Format zunächst kategorisch ab, als eine Arbeitskollegin versuchte, ihm die Idee schmackhaft zu machen.

"Das ist doch nichts für mich, da mache ich nicht mit", sei seine erste Reaktion gewesen, wie er im Interview mit dem "Wochenblatt" offenbarte. Irgendwann habe er sich dann doch breitschlagen lassen und die Bewerbung abgeschickt.