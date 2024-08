"Bauer sucht Frau": So reagieren die Kinder von Ulrike auf ihre Beziehung mit Heiko

Köln/Brasilien - Obstbäuerin Ulrike (57) und ihr Heiko (56) gelten als DAS Traumpaar der vergangenen Staffel von " Bauer sucht Frau International ". Doch was sagen eigentlich die Kinder der Wahl-Brasilianerin dazu? Das hat Ulrike jetzt verraten.

Die beiden hatten sich in der vergangenen Staffel kennengelernt - und sich Hals über Kopf ineinander verliebt.

Diese hat Ulrike aus ihrer früheren Ehe mit in die Beziehung gebracht.

"Am wichtigsten war mir die Meinung meiner Kinder, die jedoch meinten: 'Mami, wenn du glücklich bist, dann sind wir es auch'", erklärt die 57-Jährige im Interview mit IPPEN.MEDIA.

Das Traumpaar schwebt trotz aller Widrigkeiten auf Wolke sieben. © Instagram/ulrike.ramp (Screenshot)

Denn Ulrike und Heiko führen aktuell eine Fernbeziehung. Der Grund: Die Kosten für einen internationalen Umzug erweisen sich als Bremse. "So ein internationaler Umzug ist mit diversen, unvorhergesehenen Kosten verbunden, die im Moment meinen Rahmen sprengen", stellte der 56-Jährige zuletzt klar.

Daher machte sich die Wahl-Brasilianerin auf den Weg in die Heimat und besuchte ihren Liebsten in Deutschland. Gemeinsam mit Heiko klapperte sie nicht nur dessen Familie in Bayern ab, sondern auch ihre eigene im Osten der Republik.

Mittlerweile ist die Obstbäuerin aber wieder in Südamerika angekommen - ohne ihren Heiko.

Ein Happy End der märchenhaften Lovestory ist also vorerst noch in der Schwebe.