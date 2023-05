"Bauer sucht Frau"-Premiere! Gleich drei Land-Ladys suchen im TV die Liebe

Köln – Das hat es bei " Bauer sucht Frau " noch nie gegeben! In der 19. Staffel der RTL-Kuppelshow werden gleich drei Bäuerinnen auf Liebessuche gehen. Wer die Single-Ladys kennenlernen will, kann sich schon bald bewerben.

Moderatorin Inka Bause (54) wird die neuen Bauern und Bäuerinnen der 19. Staffel vorstellen. © RTL/Benno Kraehahn

Bis zum Start der neuen Staffel dauert es zwar noch einige Monate - laut RTL ist die Ausstrahlung für den kommenden Herbst geplant - doch die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

So gab der Kölner Sender am heutigen Montag ein echtes Novum bekannt: So viele weibliche Kandidatinnen wie in diesem Jahr waren noch nie in einer "Bauer sucht Frau"-Staffel vertreten!

Insgesamt fünfzehn einsame Herzen werden am Pfingstmontag (29. Mai, 19.05 Uhr bei RTL) von Kult-Moderatorin Inka Bause (54) in der Spezial-Folge "Die neuen Bauern" vorgestellt.

Und obwohl im Sendungstitel explizit von männlichen Landwirten die Rede ist, hoffen dann auch drei Bäuerinnen auf ihre ganz persönliche TV-Romanze.

TAG24 verrät, welche Details über die Single-Ladys bereits bekannt sind.