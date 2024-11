Blitztrennung: Was bei Irokesen-Bauer Thomas und seiner Hofdame wirklich geschah!

"Ich musste die Reißleine ziehen", stellt der Irokesen-Bauer klar. Bianca sei eine "ganz tolle Frau", doch bei ihm reichten die Gefühle am Ende nicht aus, "dass eine langfristige Beziehung daraus hätte werden können".

Bianca äußerte sich ebenfalls und gestand: "Mich nimmt die Sache schon mit, aber der Thomas wird immer in meinem Herzen bleiben." Weiter ins Detail ging keiner der beiden - bis jetzt. In der "BsF"-Begleitshow " Ralf, der Bauernreporter " spricht Thomas Klartext!

Völlig überraschend kam es wenige Wochen später dann aber zur Blitztrennung: "Wir haben es versucht und werden in Zukunft Freunde bleiben", hatte der Pferdezüchter im Jahr 2020 dazu kurz und knapp erklärt.

Die Hofwoche verlief perfekt, die Chemie zwischen Thomas und Bianca stimmte. Schnell fiel der erste Kuss. Selbst in der großen Wiedersehens-Show, die stets erst einige Wochen nach dem Ende den Dreharbeiten stattfindet, zeigten sich die Turteltauben noch immer schwer verliebt.

Viele eingefleischte Fans werden sich womöglich noch erinnern: Als der Single-Mann mit dem markanten Irokesen-Haarschnitt im Rahmen der RTL -Kuppelshow auf seine Auserwählte traf, sprühten von Beginn an die Funken.

Wie der Irokesen-Landwirt erst jetzt preisgab, konnte er keine Gefühle für eine langfristige Beziehung zu seiner Hofdame aufbauen. © RTL

Er habe seiner Auserwählten einfach nicht unnötig lange falsche Hoffnungen machen wollen. Danach lernte er zwar noch eine weitere Dame kennen, wie er gegenüber Ralf verrät, allerdings "nicht intensiv und nicht lange".

Aktuell geht Thomas nach wie vor als Single durchs Leben, doch es gibt eine ganz besondere Frau in seinem Herzen, die dort seit ewigen Zeiten einen festen Parkplatz hat und ihn einfach nicht loslässt: seine Jugendliebe!

Für die holde Maid hat der Ostfriese sogar einen eigenen Song aufgenommen. Dieser sei durch einen Liebesbrief entstanden, den er bereits vor 30 Jahren verfasste. Abgeschickt hat er ihn nie. Weil ihm dafür der Mut fehlte, wie er selbst sagt.

"Da gibt's eine ganz bestimmte Verbindung zwischen uns beiden", lässt Thomas den RTL-Reporter in seinem Wohnzimmer wissen, "das war was ganz Besonderes. Das hatte eine Magie." Besteht eventuell also doch noch die Hoffnung auf ein spätes Liebesglück?

Nein! Unglücklicherweise ist seine Jugendliebe inzwischen verheiratet. "Und das läuft auch gut", betont Thomas. Ein Umstand, den er akzeptiert und respektiert. Das Lied möchte er dennoch veröffentlichen. Es fehle aber noch das Musikvideo!