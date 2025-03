Drama bei "Bauer sucht Frau"-Stars: Heiko weiter in Klinik, Ulrike gibt trauriges Update

Allerdings setzt ihr der erneute Rückschlag gehörig zu. Die Eukalyptus-Bäuerin gesteht: "Es ist schwer, wenn so plötzlich, durch eine kleine Unachtsamkeit, alle Pläne über den Haufen geworfen werden!"

In einem neuen Update bedankt sich Ulrike jetzt zunächst einmal für die Unterstützung. "Wir haben schon immer gewusst, dass wir die besten Fans der Welt haben", schwärmt der sympathische Rotschopf von seiner Community.

"So endete für Heiko ein Ausflug im Allgäu ohne mich", schrieb die Wahl-Brasilianerin vor wenigen Tagen zu einem Foto, welches das eingegipste Bein ihres Liebsten zeigte. Zudem teilte sie spürbar niedergeschlagen mit, dass eine OP notwendig sei.

Heikos Beinbruch hat den Auswanderungsplänen der beiden Turteltauben vorerst einen herben Dämpfer verpasst. © Bildmontage: Instagram/ulrike.ramp (Screenshots)

Ihren Optimismus will Ulrike angesichts der nächsten Hiobsbotschaft aber nicht verlieren. "Auch das schaffen wir, gemeinsam mit euch", stellt sie gegenüber ihren Followern klar. Zeit für Galgenhumor findet die 58-Jährige trotzdem.

Als ein Fan sich erkundigt, was Heiko denn gemacht habe, dass er jetzt einen Fixateur benötige, witzelt die RTL-Kandidatin: "Wie ein junger Hirsch über einen Zaun gesprungen, wie ein alter, was auch immer gelandet und den Fuß dabei gebrochen."

Die Community des "Bauer sucht Frau"-Traumpaares fühlt sich von dem Schicksal der beiden so betroffen, dass einige User in den Kommentaren bereits ihre finanzielle Hilfe angeboten haben, nachdem Ulrike darüber geklagt hatte, Heiko nicht in Deutschland besuchen zu können.

Davon will die Auswanderin jedoch nichts wissen. Auf Instagram erklärte sie: "Es geht nicht nur ums Geld. Ich kann nicht vielen Leuten meine Tiere anvertrauen. Das ist nicht so einfach, hier auf dem Lande." Heiko bekomme zum Glück jede Menge Hilfe aus seinem Heimatort.