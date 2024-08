Ernsthafte Risse bei "Bauer sucht Frau"-Traumpaar? Ulrike hat andere Pläne als Heiko!

"Bauer sucht Frau International"-Kandidatin Ulrike (57) lebt in Brasilien und ist dort unter anderem als Obstbäuerin tätig. © RTL

Ihre Lovestory lockte im Frühjahr noch Millionen RTL-Zuschauer vor den Bildschirm, inzwischen sind die Obstbäuerin aus Brasilien und der gelernte Metzger aus Kempten (Bayern) längst wieder mit den alltäglichen Herausforderungen konfrontiert.

Dass zwischen den beiden Turteltauben eine Distanz von rund 9000 Kilometern liegt, macht die Sache natürlich nicht einfacher. Im Interview mit "IPPEN.MEDIA" gibt Ulrike jetzt ein Update zu ihrer Beziehung abseits des rosaroten Fernsehrummels.

So hätte sie bereits "einige Pläne im Kopf", wie sie das gemeinsame Leben in Südamerika "gestalten können und wollen". Dabei ist auch von Familienzuwachs die Rede. "Vielleicht werden wieder ein paar Tiere angeschafft", so die 57-Jährige.

Aktuell führen Ulrike und ihr Liebster allerdings noch eine Fernbeziehung. Schuld daran sind vor allem die horrenden Kosten, die ein internationaler Umzug so mit sich bringt. Zu viel für die Ersparnisse des Paares.