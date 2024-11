Zoff bei "Bauer sucht Frau": Doris geht auf Landwirt Konny los - "Du bist so doof!"

Bassum (Niedersachsen) - Er hat die wohl tragischste Hintergrundgeschichte der aktuellen " Bauer sucht Frau "-Staffel: Konrad (61) verlor vor 14 Jahren seine Frau an Krebs. Seitdem geht der Geflügelhalter alleine durchs Leben.

Zwischen Geflügelhalter Konny (61) und seiner Hofdame Doris (60) gibt es Zoff. © RTL

Jetzt will er allerdings sein Single-Dasein beenden und möchte in der RTL-Kuppelshow endlich eine neue Liebe finden. Auf dem Scheunenfest hat sich Konrad, der "Konny" genannt wird, für Doris (60) entschieden, die ihn aktuell auf seinem Hof auf Schritt und Tritt begleitet, um ihn besser kennenzulernen.

In ihrer Freizeit kocht die 60-Jährige gerne, was sie dem Landwirt Gerner unter Beweis stellen und ihn von ihrem Talent überzeugen will. Daher zaubert sie ein Gericht namens "Inselpasta".

Damit tritt Doris allerdings ins Fettnäpfchen. Der Grund: Konny isst nur sehr ungern Nudeln. "Ein bisschen Fleisch wäre auch nicht schlecht gewesen. Man muss sich dran gewöhnen. Zu oft brauchen wir das aber nicht essen, oder?", will er von seiner Hofdame wissen.

Die Liebesanwärterin nimmt die Kritik lachend hin, doch Konny drückt ihr direkt denn nächsten Spruch. "Ich habe aber Hunger. Kannst du auch froh sein", stichelt er.

Das kommt bei Doris dann aber nicht mehr gut an. Sie boxt den Bauern am Arm und geht auf ihn los: "Du bist so doof!"