Bauer sucht Frau: Landwirt Daniel bricht klare Regel - jetzt droht ihm eine Geldstrafe

Brünen - Landwirt Daniel ist bei " Bauer sucht Frau " in seine Hofwoche gestartet und hat dabei gleich mal einen Regelbruch begangen. Jetzt droht ihm eine saftige Strafe!

"Bauer sucht Frau"-Kandidat Daniel (33) holte seine Hofdamen Emely (29, l.) und Jennifer (26) mit einem dekorierten Maifest-Wagen vom Bahnhof ab. © RTL

In der aktuellen Folge des RTL-Kuppelformats darf der 33-Jährige seine Bewerberinnen vom Bahnhof abholen. Dafür hat er sich extra den Maiwagen seines Kegelclubs ausgeborgt und umdekoriert. Jennifer (26) und Emely (29) sind begeistert.

"Wow. Das ist echt wild", staunt Jennifer. Und Emely will sofort wissen: "Hast du das nur für uns gebaut?" Nicht ganz: "Wir haben das vom Kegelclub ausgebaut", erklärt Daniel. Das Besondere: Auf dem Gefährt sind eigentlich keine Frauen erlaubt.

Im Einzelinterview verrät der Niederrheiner: "Wir haben eine interne Strafe. Fünfzig Euro pro Kegelbruder, wenn die Frau mitfährt. Jetzt werde ich sehr wahrscheinlich hundert Euro bezahlen müssen an die Jungs. Aber das nehme ich gerne in Kauf."

Die Kinderpädagogin und die Einzelhandelskauffrau ahnen von dem Regelbruch nichts. Stattdessen schaltet Emely auf der anschließenden Fahrt zum Hof direkt in den Flirt-Modus. Ihrer Kontrahentin passt die offensive Art und Weise gar nicht.

"Ich weiß nicht, wie Daniel das sieht, aber ich find's schon manchmal ein bisschen drüber", kritisiert sie gegenüber der RTL-Crew. Der Landwirt hingegen scheint die Avancen der 29-Jährigen durchaus zu genießen.