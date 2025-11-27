Bauer sucht Frau: Landwirt Daniel bricht klare Regel - jetzt droht ihm eine Geldstrafe
Brünen - Landwirt Daniel ist bei "Bauer sucht Frau" in seine Hofwoche gestartet und hat dabei gleich mal einen Regelbruch begangen. Jetzt droht ihm eine saftige Strafe!
In der aktuellen Folge des RTL-Kuppelformats darf der 33-Jährige seine Bewerberinnen vom Bahnhof abholen. Dafür hat er sich extra den Maiwagen seines Kegelclubs ausgeborgt und umdekoriert. Jennifer (26) und Emely (29) sind begeistert.
"Wow. Das ist echt wild", staunt Jennifer. Und Emely will sofort wissen: "Hast du das nur für uns gebaut?" Nicht ganz: "Wir haben das vom Kegelclub ausgebaut", erklärt Daniel. Das Besondere: Auf dem Gefährt sind eigentlich keine Frauen erlaubt.
Im Einzelinterview verrät der Niederrheiner: "Wir haben eine interne Strafe. Fünfzig Euro pro Kegelbruder, wenn die Frau mitfährt. Jetzt werde ich sehr wahrscheinlich hundert Euro bezahlen müssen an die Jungs. Aber das nehme ich gerne in Kauf."
Die Kinderpädagogin und die Einzelhandelskauffrau ahnen von dem Regelbruch nichts. Stattdessen schaltet Emely auf der anschließenden Fahrt zum Hof direkt in den Flirt-Modus. Ihrer Kontrahentin passt die offensive Art und Weise gar nicht.
"Ich weiß nicht, wie Daniel das sieht, aber ich find's schon manchmal ein bisschen drüber", kritisiert sie gegenüber der RTL-Crew. Der Landwirt hingegen scheint die Avancen der 29-Jährigen durchaus zu genießen.
"Wunderschöner Busen" sorgt bei Hofdamen für hochrote Köpfe
Auf dem Anwesen des Bullenzüchters angekommen steht die gesamte Familie bereits Spalier, so auch sein Zwillingsbruder Stefan. Dessen Verlobte stellt sofort kichernd klar: "Wenn ihr Daniel habt, bekommt ihr Stefan gratis dazu!" Na dann …
Bei der anschließenden Hausbesichtigung präsentiert Daniel den Hofdamen stolz seine schmucke Holzverkleidung in der Küche. "Wir haben hier einen wunderschönen Busen!", merkt er dazu grinsend an. So hat man das früher genannt.
Der Spruch sorgt bei Emely und Jennifer für hochrote Köpfe. Ihr verschämtes Lächeln verrät allerdings, dass sie den Humor des Landwirts durchaus teilen. Andernfalls bestünde wohl auch kaum eine Chance auf eine Zukunft an der Seite des 33-Jährigen.
Für welche der beiden Single-Frauen sich Daniel entscheiden wird, erfahrt Ihr in der nächsten Episode von "Bauer sucht Frau", immer montags ab 20.15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ steht die jeweils neueste Folge bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit.
Titelfoto: RTL