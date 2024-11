"Bauer sucht Frau": Intimes Detail rund um "Gülle-Baron" Yannik lässt aufhorchen

"Bauer sucht Frau":-Traumpaar: Zwischen Milchviehhalter Yannik (23) und seiner Hofdame Michelle (25) knistert es gewaltig. © RTL

Seit ihrem "romantischen" Date im Gülle-Regen ist das Eis zwischen dem 23-Jährigen und der Studentin gebrochen. Folge für Folge kamen sich die beiden immer näher und der erste Kuss ließ nicht lange auf sich warten.

Yanniks größte Passion neben der Verarbeitung von Kuh-Ausscheidungen sind große Fahrzeuge, von denen er als Bauer natürlich so einige in seinem Fuhrpark hat. Stolz präsentiert der 23-Jährige in der sechsten Episode der RTL-Show seinen größten Schatz: ein grün-gelber Schlepper.

Wie tief die Liebe zu dem Fahrzeug ist, beweist ein Geheimnis, das ausgerechnet Moderatorin Inka Bause ausplaudert. "Von seinem Lieblingstraktor hat er sich sogar die Seriennummer auf den Arm tätowiert", verrät die 55-Jährige. Er ist ihm heilig!

Tatsächlich trägt der in seinem Umfeld als "Gülle-Baron" bekannte Single-Mann die vier Ziffern 7810, die Baureihe des Traktors von John Deere, auf der Innenseite seines rechten Oberarms.

Um das Herz seiner Hofdame zu erobern, ist Yannik sogar dazu bereit, sein Baby mit Michelle zu teilen. "Ich habe mir gedacht, wir machen eine Schlepper-Fahrstunde", offenbart er der gelernten Pflegekraft mit den gelockten Haaren.