TV-Kultpaar sieht sich nach vier Monaten wieder, doch diesmal ist alles anders

Jetzt gibt es ein Happy End! "In dieser Minute angekommen. Willkommen in Brasilien", schreibt Ulrike via Instagram neben ein Flughafen-Selfie mit ihrem Heiko. Das Glück und die Erleichterung sind dem strahlendem Paar anzusehen.

Eine Auswanderung von Heiko in Ulrikes Wahl-Heimat Brasilien scheiterte bis dato immer wieder an einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung. Zu allem Überfluss brach sich der 58-Jährige kürzlich auch noch das Bein.

Die Eukalyptus-Farmerin und der gelernte Metzger lernten sich im vergangenen Jahr im "International"-Ableger des RTL-Formats kennen und lieben. © RTL

Bereits am Mittwoch hatte die Obstbäuerin ein baldiges Wiedersehen angedeutet. So teilte sie einen Clip in dem etliche Koffer und Umzugskartons zu sehen sind. Dazu schrieb sie: "Alles ist verpackt […] und in drei Stunden geht es ab in den neuen Lebensabschnitt."

Offenbar klappte auch danach alles reibungslos, sodass der Rotschopf den Allgäuer "nach langen vier Monaten" am Flughafen von São Paulo nun endlich wieder in die Arme schließen konnte.

Im Gegensatz zu den vorherigen Malen ist es diesmal allerdings keine Zusammenkunft auf Zeit. Als ein Follower wissen möchte, ob es denn "für immer" sei, antwortete Ulrike voller Stolz: "Jaaaaaa!" Die bürokratischen Hürden scheinen demnach überwunden.

Somit steht einer gemeinsamen Zukunft auf der Eukalyptusfarm in Brasilien jetzt wohl nichts mehr im Wege. "Ab jetzt nur noch zu zweit" und "Alles Glück der Welt Euch beiden", kommentieren ihre Fans. Auf dieses Update haben sie stets gehofft!