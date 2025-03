Unfall-Drama um Heiko: "Bauer sucht Frau"-Star Ulrike beschimpft deutsche Klinik!

Brasilien/Kempten - " Bauer sucht Frau "-Star Ulrike (58) ist auf 180! Ihr Partner Heiko (57) wartet noch immer auf eine wichtige Operation. Wie die Klinik in dieser Zeit mit dem 57-Jährigen umgeht, lässt die Auswanderin toben!

Ein Beinbruch hat die Auswanderungspläne von Eukalyptus-Bäuerin Ulrike (58) und Metzger Heiko (57) vorerst auf Eis gelegt. © Bildmontage: Instagram/ulrike.ramp (Screenshots)

Die beiden lernten sich im vergangenen Jahr im Rahmen des "International"-Ablegers des beliebten RTL-Kuppelformats mit Inka Bause (56) kennen und lieben. Seitdem führen sie eine Fernbeziehung mit einer Distanz von rund 9000 Kilometern.

Während sich Ulrike in ihrer Wahl-Heimat Brasilien um die Tiere und ihre Eukalyptus-Farm kümmert, hütetet Heiko in Deutschland nach einem Beinbruch das Bett. Dass seine Auswanderung damit vorerst vom Tisch ist, belastet Ulrike schwer.

Doch auch die Behandlung ihres Liebsten macht die 58-Jährige wütend. "Ein 'Hoch' auf den Klinikverband Allgäu – Klinikum Kempten!", schreibt die TV-Bekanntheit jetzt spürbar angefressen in einem neuen Instagram-Beitrag.

Im Anschluss offenbart Ulrike, was sie aktuell so sauer macht: "Seit Tagen lassen sie Heiko den ganzen Tag ohne Essen und Trinken in seinem Bett liegen, weil er auf der OP-Liste steht", poltert der Rotschopf.