Jubiläumsstaffel von "Bauer sucht Frau": Sachse Paul will die große Liebe finden

Sachsen/Köln - Als " Bauer sucht Frau " vor 20 Jahren an den Start ging, steckte der kleine Paul noch in seinen Babyschuhen. Nun - zur Jubiläumsstaffel - sucht er selbst nach der großen Liebe.

Inka Bause (55) führt seit der ersten Staffel durch die RTL-Show. © RTL/Stefan Gregorowius

"Ist das nicht toll", zeigt sich auch Moderatorin Inka Bause (55), die während der Dreharbeiten zu den ersten Folgen noch "total Schiss" hatte, von der Entwicklung ihrer Show begeistert. Die Zahlen sprechen für sich: Mehr als 40 Hochzeiten fanden statt und fast 50 Babys wurden geboren.



Diese Statistik will nun auch Mutterkuhhalter Paul aus Mittelsachsen unterfüttern - und das, obwohl er erst zarte 22 Jahre jung ist: "Ich weiß einfach genau, was ich will. Wozu Jahre vergeuden?", stellt der Bauer, der nicht nur leidenschaftlich gern kocht, sondern auch Motorrad fährt, fest.

Sein Ziel: In zehn Jahren will er mit seiner großen Liebe in seinem Haus (das er gerade renoviert) im Wohnzimmer sitzen und stolz sein Baby beobachten.