"Bergretter"-Star Sebastian Ströbel stellt sich eisigem Abenteuer

München - Schauspieler Sebastian Ströbel (46), bekannt aus der ZDF-Serie "Die Bergretter" , hat sich mit einer Alpenüberquerung einen langgehegten Traum erfüllt. "Terra X" hat ihn auf seiner Reise von der Zugspitze bis zu den Drei Zinnen in Südtirol begleitet.

Sebastian Ströbel (46, l.) und Polarexperte Hans Honold (50) am Dachstein. © David Enge/ZDF

Auf Deutschlands höchstem Berg beginnt Sebastian seine Alpenüberquerung. Von dort geht es zum Drachenstein. Kein leichtes Unterfangen im Winter: Es herrschen zehn Grad Minus, bei Schneesturm und heftigen Windböen.

Im Notbiwak muss er zusammen mit seinem Führer, dem Polarexperten Hans Honold (50), an seine Grenzen gehen und eine eisige Nacht draußen durchstehen.

Doch die Kälte schwindet: Durch die Klimaerwärmung wird es in den Alpen immer wärmer. Das ist auch für die Fauna der Bergwelt ein Problem. So geraten Steinböcke wohl schon bei 20 Grad unter Hitzestress. Mit der Wildhüterin Martina Just begibt sich der Schauspieler auf die Spur der Tiere.

Beim Aufstieg zur Wildspitze erlebt er dann selbst die Auswirkungen des Klimawandels: Der Gletscherrückgang führt zu massiven Felsstürzen, die das Tal bedrohen.