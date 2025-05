Nachweise nicht erbracht: "Naja, aber das Jobcenter zahlt doch?!"

Leiningerland - Ein Mann bezieht Sozialleistungen, kümmert sich aber nicht darum, die erhaltenen Zahlungen nachzuweisen. Zwei Ordnungshüter statten ihm einen Besuch ab. Und entdecken in seiner Wohnung etwas Komisches.

Alexander Pieper (l.) und Jochen Lander fahren zu einer Obdachlosenunterkunft. © kabel eins

Jochen Lander und Alexander Pieper vom Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) Leiningerland (Rheinland-Pfalz) fahren zu einer Obdachlosenunterkunft und werden dabei von der Kabel-Eins-Sendung "Achtung Kontrolle" begleitet.

Begrüßt werden die Ordnungshüter aber zunächst von einem neugierigen Hund und lautstarker Musik. Die Beamten erzählen dem "Gesuchten", weshalb sie da sind. "Das wollte ich eigentlich nächste Woche machen", versucht sich der Mann herauszureden.

Schon am 30. Juli sei ihm der Brief mit der Aufforderung zugestellt worden. Die zweimonatige Frist dieser nachzukommen versäumte er. Lander macht klar: "Normalerweise halten Sie sich widerrechtlich in der Wohnung auf."

Der Sozialhilfe-Empfänger versteht das Problem nicht: "Aber das Jobcenter bezahlt doch auch?! Ich habe gedacht, das wäre dann ..." Mit dieser Einstellung drohen ihm Kürzungen seiner Leistungen.