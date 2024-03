Sachse bei "Big Brother": Ganze Familie drückt Nicos die Daumen

Rochlitz/Bocklemünd - Die Bewohner in Deutschlands bekanntester Fernseh-WG sind genau vor einer Woche eingezogen. Doch Nicos (28) aus Rochlitz (Landkreis Mittelsachen ) steht schon seit dem Einzug auf der Nominierungsliste für den ersten Auszug am Montagabend.

Nicos-Bruder Nick (31) am Rochlitzer Berg: Hier verbringen beide oft Zeit miteinander. © Maik Börner

"Ich sehe gute Chancen, dass er heute nicht gehen muss. Aus meiner Sicht sind andere schlimmer dran", sagt Bruder Nick (31). Die ganze Familie verfolgt die neue Big-Brother-Staffel regelmäßig im Stream.

"Nicos schlägt sich super im Haus. In der ersten Woche war er ziemlich ruhig, es sind ja auch alles fremde Leute und eine fremde Umgebung. Jetzt ist er aber aufgetaut."

Single Nicos wohnt mit seiner Familie in einem Mehrgenerationen-Haus in Rochlitz: Eltern, Großeltern und die Geschwister mit ihren Kindern. Seine Teilnahme am Kult-Format ist seit Wochen beherrschendes Gesprächsthema.

"Als wir erfahren haben, dass er mitmacht, haben wir ordentlich geschluckt. Es ist ja doch eine Sendung mit ziemlicher Reichweite. Aber letzten Endes ist es auch nichts anderes, als wenn er zu einem seiner Treffen fährt", meint Nick. Gemeint sind die Manta-Treffen, zu denen 80er-Jahre-Fan Nicos regelmäßig fährt.

"Falls er gewinnt, steckt er das Geld in den Manta, den er gerade restauriert. Uns als Familie will er auch unterstützen, darauf wäre ich sehr gespannt."