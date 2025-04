Date eingetütet! Janine Pink trifft "Big Brother"-Normalo

Köln - Am Ende ihrer Woche bei " Big Brother " hatte Janine Pink (37) ordentlich mit Mitbewohner Stefan Inthal (23) angebandelt, obwohl er ihr eigentlich viel zu jung war. Jetzt wollen sich die Prominente und der Fußballer auch abseits der Kameras treffen.

Bei Instagram veröffentlichte die Leipzigerin zudem, welche Überraschung ihr Stefan beim Auszug in den Koffer gelegt hat. Zu sehen war ein Herrenparfüm von Tom Ford und eine pinkfarbene Rose. "How cute ist das denn bitte", schrieb sie dazu. Zuvor hatten sie auch schon zwei Hoodies getauscht, die sie sich bei einem Treffen zurückgeben wollen.

"Ich freu’ mich so sehr für ihn, wirklich", jubelte Janine Pink im Auto, mit dem sie zu dem Zeitpunkt gerade auf dem Parkplatz eines Leipziger Globus-Marktes stand.

Am Mittwoch hat nicht Geheimfavorit Nadiem Bahjat (30), sondern überraschend Stefan die meisten Zuschauerstimmen erhalten und sich schon vorab von seiner Nominierungs-Kette verabschieden dürfen. Danach setzte sich aber Nadiem gegen Ulf Franz (60) durch.

Stefan Inthal (23) konnte sich am Mittwoch safen. © Joyn

Mit einem Geruchsspray hatte Janine auch sein Kopfkissen eingesprüht. "Ich werde alle Bewohner vermissen und natürlich auch Stefan. Wir hatten ja ein bisschen mehr Zeit miteinander verbracht. Das werde ich natürlich vermissen."

Der Fußballer, den sie als Flirt aufgrund des 14-jährigen Altersunterschiedes eigentlich ausgeschlossen hatte, war von der Sächsin ganz entzückt: "Sie ist eine bildhübsche, bodenständige Frau und hat einen Charakter aus Gold. Wir hatten gute Gespräche, auch so in die flirty Richtung, es hat mega gevibed. Aber was das genau war oder ist, kann ich nicht beantworten."

Die aufkommenden Gerüchte, sie sei im Container eifersüchtig gewesen, räumte die frühere "Leben.Lieben.Leipzig"-Darstellerin aus: "Nee. Ich wüsste nicht, wieso ich eifersüchtig gewesen sein sollte. Es gab gar keinen Grund, ich war tiefenentspannt!"

Sendehinweis: Montags bis freitags wird jeweils ab 19.15 Uhr auf sixx über die aktuellen Geschehnisse im Container getalkt. Auf Joyn werden zusätzlich täglich Tageszusammenfassungen gesendet. Zudem gibt es einen 24-Stunden-Livestream.