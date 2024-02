Dramatisches Ende eines Raubüberfalls: Täter fahren jungen Polizisten über den Haufen

Halle (Saale) - Drama bei den "Blutigen Anfängern": Nach einem Raubüberfall in Halle flüchten die Täter in einem Auto. Als die Polizei sich ihnen in den Weg stellt, wird ein junger Schutzbeamter und Freund der Rookies so schwer verletzt, dass das sein ganzes Leben für immer verändern könnte.