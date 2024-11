Schock im TV-Krimi: Verwirrter Winfried Glatzeder greift Polizisten an

Halle (Saale) - Für die " Blutigen Anfänger " wird es in der neuen Folge tatsächlich äußerst blutig: Eine männliche Leiche in einem Auto weist schlimme Verletzungen auf – der Mann wurde offenbar mit einer Art Schwert angegriffen.

Seine Bekannte Dr. Daria Kramer (Christina Athenstädt, 45) bestreitet zunächst, den Toten gekannt, geschweige denn ihn behandelt zu haben. Und in der Tat finden sich in ihrer Praxis auch keine verwertbaren Spuren.

Der Kunde eines Baumarktes macht eine entsetzliche Entdeckung: In einem Auto auf dem Parkplatz liegt eine blutüberströmte Leiche, der Mann starb offenbar durch eine "schwertartige Hiebwaffe". Der Besitzer des Wagens flüchtet überstürzt, als er zurückkommt.

Doch der alte und kranke Mann hat sich nicht immer unter Kontrolle, greift sogar Tulani an. © ZDF/Oliver Feist

Dank Winfried Glatzeder (79) in der Rolle des dementen Vaters der Verdächtigen auf jeden Fall! Dessen Verwirrungszustand spielt er nämlich ganz hervorragend und sorgt damit schlussendlich sogar für eine überraschende Wendung. Ganz zum Unmut von Rookie Tulani (Ben Andrews Rumler, 25).

Diese Wende ist allerdings das Einzige, das in der Handlung rund um das Tötungsdelikt nicht vorhersehbar ist. Leider.

Dafür ruft die Nebenhandlung zu einem vermeintlichen Betrugsversuch innerhalb der Polizeiakademie bei manchem Zuschauer sicher ein Schmunzeln hervor.

Im Mittelpunkt dessen steht Umut (Ugur Ekeroglu, 28), der große Angst vor seiner Nachholprüfung in Englisch hat. Eine junge Kollegin vom Staatsschutz behauptet, er habe die Fragen dafür geklaut, will ihm nun auf die Schliche kommen. Doch dabei stellt sie sich fast schon dilettantisch an ...