Wasserleiche bei "Blutige Anfänger": Zu welchem Geheimnis führen diese Blutspuren?

Halle (Saale) - Die " Blutigen Anfänger " stehen nicht nur im Fall eines toten Kanufahrers vor einem Rätsel. Ihr neuer Kollege verhält sich immer merkwürdiger, was bei allen zu gewaltigem Misstrauen führt – bis es fast zur Eskalation kommt.

Im Bootshaus eines Verleihs werden Blutspuren des toten Ronny Uhlig entdeckt. © ZDF/Oliver Feist

In einem See in Halle wird die Leiche von Ronny Uhlig (gespielt von Luis Pintsch, 25) gefunden, sein Kanu treibt neben ihm im Wasser. Ertrunken ist er allerdings nicht, er hat einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Außerdem hatte er jede Menge Kokain im Blut.

Gearbeitet hat der Tote in einem nahegelegenen Bootsverleih, in dessen Bootshaus die Ermittler der Moko Blutspuren finden.

Betrieben wird das Unternehmen von Anett Winkler (Gesine Cukrowski, 56). Deren minderjährige Tochter Rosa (Lilli Ray, 17) rennt verstört weg, als sie die Todesnachricht erhalten – sie war mit Ronny zusammen.

Als Hauptverdächtiger gilt schnell sein vorbestrafter Bruder Maik (Nico Ehrenteit, 35) – das Verhältnis der beiden scheint nicht das Beste gewesen zu sein.

Der Verdacht der Beamten erhärtet sich, als Uhlig versucht zu fliehen. Doch auch Rosas Mutter hatte ihre Probleme mit Ronny, der ihrem Geschäft geschadet hat. Dass sie noch ein viel größeres Geheimnis mit sich herumträgt, ahnen die Kommissare nicht.