Brad Pitt: Die Revanche eines Sexsymbols

Die TV-Sender meinen es an diesem Wochenende gut mit allen Disney-Fans. So läuft neben "Mulan" auch noch die 2019 erschienene Realverfilmung von Aladdin, die es tatsächlich schafft, dem Originalfilm gerecht zu werden bzw. diesen sogar zu übertreffen. Herrlich anzusehen ist zudem Will Smith als Flaschengeist Dschinni.

12.55 Uhr, Sat.1