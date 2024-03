Brad Pitt und das verfluchte Karma!

Ein extralanges Wochenende steht uns bevor - Zeit für die Familie und natürlich für Entspannung bei bester TV-Unterhaltung! Welche Highlights am Karsamstag auf Euch warten, habe ich in meinen TV-Tipps zusammengefasst.

Mein Sohn liebt die "Paw Patrol". Ich dagegen liebe quasi alles, was aus der Feder von Walt Disney stammt. Insbesondere natürlich die Klassiker - und mit König der Löwen (1994) läuft heute DER Klassiker schlechthin im TV. Also werde ich mir meinen Zwerg schnappen und ihn in die wundervolle Welt meiner Kindheit einführen.

16 Uhr, RTL