24.05.2023 10:55 Caren Miosga soll Anne Will beerben: Wird sie jetzt die neue "Miss Tagesthemen"?

In der ARD bahnt sich ein Personalhammer an! Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga soll Anne Will ersetzen. Ihren Posten soll eine Sport-Moderatorin übernehmen.

Von Robert Stoll

Titelfoto: Georg Wendt/dpa