Nominierung wird zur Zerreißprobe: "Du hast dein Gesicht vor ganz Deutschland verloren!"

Winterberg - In Doppelfolge 3 von "Couple Challenge" liegen die Nerven bei den Campern blank! Nicht nur Tommy Pedroni (29) und Paulina Ljubas (27) sorgen als überraschende Rückkehrer für Unruhe in der Gruppe, auch die nächste Nominierung lässt die Gemüter überkochen. Und dann stehen plötzlich zwei Couples in der Exit-Challenge, mit denen keiner gerechnet hätte.