Julian F.M. Stoeckel "sieht aus wie Aladin und hat einen Affen dabei"

Sandra Sicora (32) hat den Großteil des Camps gegen sich aufgebracht. © RTLZWEI

Als hätte sie darauf hingearbeitet, ist Sandra diesmal Hauptdarstellerin. Besonders Julian F.M. Stoeckel (38) ist sauer auf die Kölnerin, die ihren Teampartner Tobi Wegener (31) angeblich "einbalsamiert" hatte, um ihn bei der jüngsten Nominierung zu "manipulieren" und Dilara Kruse (33) und Roaya Soraya (34) zu wählen.

"Du bist verlogen und falsch zu allen hier. Glaubst du, wir vertrauen dir? Im Leben nicht", echauffiert sich Julian, dessen "Show-Stoeckel" alle jetzt kennenlernen würden.

Und das führt dazu, dass in einer Zipline-Challenge ein Satz über seine Lippen rutscht, den er eventuell nicht hätte aussprechen sollen. Denn als Sandra in vielen Metern über dem Bergsee "fliegt", sagt er: "Oooh, hoffentlich reißt das Seil nicht."

Sandra nach ihrer Rückkehr sauer: "Was denkst du, wer du bist, dass du so etwas sagst?" Julian habe ihr "den Tod gewünscht". Dilara stellt sich auf Stoeckels Seite, geht die 32-Jährige an: "Du hast keine Menschlichkeit, du hast keinen Charakter, du hast gar nichts. Das Einzige, was du kannst, ist hinterfotzig sein."