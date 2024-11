Peinlich, peinlicher, Nico Legat! Kasalla-Sohn prahlt mit Fremdgeh-Sex: "Der nimmt eh jedes Loch"

Erzberg - Beim " Promi-Büßen " wurde das Legat-Vater-Sohn-Gespann bisher von der "Runde der Schande" verschont. Vielleicht gerade deshalb haben die beiden in der neuen Doppelfolge aber mit Abstand die größte Klappe.

Der Sohnemann nimmt ihn beim Wort - und beginnt, Details aus seinem Liebesleben auszupacken, nach denen absolut niemand gefragt hat. "Ich hab auf jeden Fall ordentlich Druck auf dem Füller", klagt er. "Aber ich bin nicht hier für Bumserei, das hab' ich draußen genügend. (...) Ob ich mit 200 Frauen in der Woche bumse, das ist scheißegal, ich bin ja Single."

Gleich zu Beginn verkündet Papa Thorsten (56) seinen Wunsch, alsbald Opa zu werden. Gleichzeitig will er Nico (26) aber keinen Druck machen: "Tob' dich aus! Du brauchst keine feste Freundin, das hält dich nur auf."

Thorsten (56) wird von seinem Sohn gefeiert wie eine Gottheit. © Joyn

Langsam aber sicher bringt Nico mit seinem Gerede aber nicht nur die Zuschauer, sondern auch die übrigen Teilnehmenden gegen sich auf. Sex-Talks gepaart mit Thorstens ständig schwingender Moralkeule - die anderen sind sich einig: Die Legats müssen endlich weg!

Als Bobby Chambers (37) sich ihrer Ansicht nach bei seiner "Runde der Schande" nicht einsichtig genug zeigt, kommt das Vater-Sohn-Duo gar nicht mehr aus dem Schimpfen raus.

"Die sind vom Kopf her alle nicht so weit, die verstehen den Sinn nicht. (...) Die sind alle sehr dumm und naiv", zieht Nico über das Verhalten her. Und weiter: "Papa und ich [sind] Champions League, der Rest ist halt Landesliga."

Während Thorstens Ankündigung, die "alten Tugenden" ins Reality-TV zurückbringen zu wollen, bei den anderen Kandidaten auf genervtes Augenrollen trifft, wittert das schwarze Schaf der Legat-Familie seine Chance, seinem Papa endlich zu schmeicheln: Die Promis sollten sich geehrt fühlen, jemanden wie Thorsten vor Ort zu haben, der sie alle auf den richtigen Weg führen kann: "Weil du bist so weise und hast so viel Erfahrung."

Und Thorsten? Dessen Ego saugt die Schleimerei natürlich auf wie ein Schwamm.