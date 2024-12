Ende der TV-Karriere verkündet und Gewinner gekürt: Das war das "Promi-Büßen"-Finale

Sam Dylan (33) hat "Das große Promi-Büßen 2024" gewonnen! © Joyn

Von den verbliebenen Teilnehmenden wurden im Laufe der letzten Doppelfolge einer nach dem anderen aussortiert, sodass am Ende nur noch Bobby Chambers (36) und Sam Dylan (33) übrig sind.

Bei einem äußerst würdevollen Spiel - Bobby muss Flüssigkeit mit einem Strohhalm in ein Glas in Sams Mund spucken - schaffen die beiden es gemeinsam als Team, die Gewinnsumme um 8000 Euro zu erhöhen. Insbesondere Sams Anfeuerungen à la "Spritz so viel rein, wie du nur kannst, weil wir brauchen das Geld!" waren hier wohl ausschlaggebend.

Anstatt einer Final-Challenge um den Titel gibt es als große Überraschung dann aber lediglich ein "Tribunal der Loser": Die fünf zuvor rausgewählten Promis kommen zurück und geben ihre Stimme für ihren Favoriten ab.

Nachdem nach vier Stimmen Gleichstand herrscht, soll Vanessa Mariposa (31) also das Zünglein an der Waage sein. "Ich finde, du hast hier so 'ne krasse Veränderung durchgemacht", wendet sie sich an Sam - und gibt ihm ihren Vote.

Damit steht fest: Sam hat in diesem Jahr nicht nur das "Sommerhaus der Stars", sondern auch "Das große Promibüßen" gewonnen!