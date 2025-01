Chaos bei "Das perfekte Dinner": Darum kommt Gastgeberin Ines ganz schön ins Schwitzen

Düsseldorf - Endspurt bei " Das perfekte Dinner " in Düsseldorf ! Warum Kandidatin Ines (28) ganz schön ins Schwitzen gerät, welche Gerichte sich die Powerfrau ausgedacht hat und wer sich am Ende die Kochkrone aufsetzen darf, erfährst Du im großen Finale am Freitag.

Zumal sie bereits ihre Mutter eingespannt hat. Die soll am nächsten Tag kommen und den Saustall im Badezimmer bereinigen. Wohl dem, der eine so tolle Mama hat.

"Ich habe da so eine Methode: Das kommt alles in die Badewanne, Vorhang zu - ist mir egal", meint die lebensfrohe Rheinländerin augenzwinkernd.

Auch "Schnibbelhilfe" Jule (28, l.) kann nicht verhindern, dass Ines (28) am Ende der Woche den letzten Platz belegt. © Screenshot/RTL+

"Der rote Faden meines Menüs ist, dass wir heute im Urlaub sind", meint die Single-Dame dazu. Sie wolle die illustre Frauenrunde damit in wärmere Gefilde entführen und ihnen ein gutes Gefühl schenken.

Und das kommt an bei ihren Mitstreiterinnen! "Endlich Huhn diese Woche", frohlockt E-Commerce-Managerin Iga (39) beim Anblick des Menüzettels, nachdem es bislang an vier Abenden viermal Rindfleisch gegeben hatte. Findet auch Bernadette (75): "Ich finde das gut, dass man mal so aus der Masse heraustritt und sich etwas anderes einfallen lässt", resümiert die rüstige Rentnerin.

Das von Ines erdachte Dessert ruft hingegen einige Fragezeichen bei ihren Gästen hervor. Keiner weiß, was sich hinter Trilece verbirgt. Kurzerhand wird also das Smartphone gezückt, gegoogelt und anschließend gejubelt: "So was Schlotziges - und die Zitronen- und Pfirsich-Komponente - ja, das könnte schmecken", meint Iga.

Die hohen Erwartungen kann die 28-Jährige mit ihrem Urlaubs-Menü allerdings nicht ganz erfüllen: Mit "nur" 30 Punkten belegt Ines am Final-Abend den letzten Platz. Die Koch-Krone darf sich hingegen Vortages-Gastgeberin Svenja (30) aufsetzen. Knackige 37 von 40 möglichen Punkten hat die Physiotherapeutin von ihren Mitstreiterinnen einheimsen dürfen.

Die ganze Folge kannst Du am Freitag ab 19 Uhr bei VOX oder auf Abruf bei RTL+ sehen. Dort sind auch alle anderen Teilnehmerinnen der Düsseldorfer Koch-Woche zu finden.