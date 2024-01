17.01.2024 10:22 "Das perfekte Dinner" emotional: "Falls Du mich irgendwann nicht mehr erkennst ..."

Tag zwei in Berlin! Am Dienstag schwang Matthias (57) den Kochlöffel. Das war gar nicht so einfach - und sehr emotional.

Von Mia Goldstein

Berlin - Tag zwei in Berlin! Stand zum Auftakt von "Das perfekte Dinner" durch Teilnehmer Piran (30) alles im Zeichen von veganer Küche, schwang nun Matthias (57) den Kochlöffel. Das war gar nicht so einfach - und sehr emotional. Ur-Berliner Matze (57) hat seine Dinner-Gäste am Dienstag bekocht. © https://www.facebook.com/dasperfektedinner Denn angesichts der Berliner Wohnungsnot nimmt man, was man kriegen kann. Da nimmt man auch eine kleine Küche im typischen Altbau-Stil mit Gas und vier Platten in Kauf. Trotz des Platzmangels soll der Gaumen aber dennoch nicht zu kurz kommen. Dazu werden erst Jakobsmuscheln auf Feigen-Carapaccio mit Espresso-Olivenöl-Vinaigrette serviert, ehe es zum Hauptgang kommt: Turm aus sus vide gegartem Rehrücken an Birnen-Rotwein-Spiegel, Brezenknödel und Wirsing-Gemüße. "Was cool ist, die Leute haben mich ja schon bewertet. Das heißt, ich kann radikal Kritik äußern", meinte Piran scherzhaft. "Ich bin sehr gespannt, hört sich sehr edel an." Das perfekte Dinner "Das ist der Oberkracher!": Künstlerin verzaubert ihre Gäste bei "Das perfekte Dinner" Am Esstisch wurde es dann jedoch schnell emotional. "Das perfekte Dinner": Matze rührt seine Dinner-Gäste mit Familiengeschichte Wer kocht bei "Das perfekte Dinner" das beste Menü? © RTL Ur-Berliner Matze hat sich das Familienwappen seines Vaters auf den rechten Oberarm tätowieren lassen. Grund dafür war die Diagnose, die sein Papa erhalten hatte: Demenz. "Falls Du mich irgendwann nicht mehr erkennst, das Familienwappen wirst Du vielleicht immer erkennen", soll Matze vor acht Jahren zu seinem Papa gesagt haben. Seitdem hat er sein eigenes Leben komplett hinten angestellt und sich in Absprache mit seiner Familie rund um die Uhr um seinen Vater gekümmert. Das perfekte Dinner "Das schmeckt wirklich nicht gut!": Nachtisch-Drama bei "Das perfekte Dinner" "Ein Pflegeheim kam für meinen Papa nicht infrage. Ich habe extra eine Schulung gemacht, wie man Demenzkranke pflegt", so der Dienstags-Kandidat. Bis zum Tod seines Vaters im Dezember 2022 war Matze stets an seiner Seite und trägt das Armtattoo mit Stolz als Andenken an seinen verstorbenen Papa. "Das perfekte Dinner" war für Matze ein frischer Neuanfang, wie er sagte. Die emotionale Geschichte ließ seine Dinner-Gäste nicht kalt. Dennoch bewerteten sie sein Menü dem Gaumen nach. Für dieses bekam Matze 32 Punkte und landete damit hinter Montags-Kandidat Piran. "Das perfekte Dinner" läuft montags bis freitags ab 19 Uhr bei VOX oder im Stream bei RTL+.

Titelfoto: https://www.facebook.com/dasperfektedinner