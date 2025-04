"Das perfekte Dinner"-Finale in Oldenburg: Dessert-Malheur kostet den Sieg

Oldenburg - Eine harmonische, von Grünkohl geprägte Woche bei " Das perfekte Dinner " in Oldenburg geht bei Thomas (60) zu Ende. Tag fünf war zwar "bombastisch", ein Dessert-Malheur sorgte aber nur für Platz zwei.

Der bei der Hauptspeise servierte Hirsch wurde flambiert. © Screenshot RTL+

Getreu nach dem Motto "En Hessebub in Oldenburg", tischte der ehemalige Frankfurter Gerichte aus beiden Regionen auf.

Die dreierlei Nachspeisen-Variation zerschoss dem Freitagskandidaten am Ende allerdings sein eigentlich so perfekt durchdachtes Dinner.

Und obwohl die misslungene Konsistenz des Sorbets wegen des guten Geschmacks in den Hintergrund geriet, fanden alle Kandidaten das ein oder andere Manko bei den servierten Süßspeisen.

Generell unterschieden sich die Spezialitäten aus Süd- und Nord aber nicht nur pro Gericht, sondern landeten bei allen drei Gängen parallel auf dem Teller. Jedes Mal hatte Thomas Frankfurter Küche mit Oldenburger Tradition gepaart.

So schloss sich auch der 60-Jährige der dieswöchigen "Grünkohlideologie" an. Entgegen dem bekannten Rezept aus Hessen verarbeitete er den Kohl gemeinsam mit sieben Kräutern in eine Frankfurter Grüne Sauce - die norddeutsche Version des hessischen Klassikers sozusagen.