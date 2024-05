"Das perfekte Dinner": Als Franzi die Hauptzutat vergisst, kommt sie auf eine Idee

Sauerland - Am vierten Tag von "Das perfekte Dinner" aus dem Sauerland muss die selbstbewusste Franzi (27) ran. Die Maler- und Lackiermeisterin führt den eigenen Familienbetrieb bereits in der vierten Generation, doch beim Kochen wirkt die 27-Jährige plötzlich gar nicht mehr so souverän.

Das Motto von Franzis Dinner lautet "So bunt wie das Leben" und soll eine Hommage an ihren Job darstellen. Daher bestehen ihre Gänge auch aus möglichst vielen Zutaten.

Franzi hat die Nüsse im Brotteig vergessen. © Screenshot: RTL+

Denn zur Suppe gehört auch ein selbst gebackenes Nussbrot und das macht Probleme. Nachdem der Brotteig zubereitet wurde und geruht hat, zaubert die Donnerstags-Kandidatin plötzlich eine Tüte mit Nüssen hervor. Die hätten eigentlich bereits zuvor mit in den Teig gemusst.

"Ich hab das jetzt Nussbrot genannt. No risk, no fun", erklärt sie etwas nervös und drückt mit einer Gabel verschiedene Nüsse in den Teig hinein. Der gibt natürlich nach und der aufgegangene Brotteig fällt Stück für Stück in sich zusammen. "Scheiße. Ich hoffe, ich mach jetzt hiermit nicht mehr kaputt", ärgert sich Franzi, während das Brot zusammenschrumpft.

Als sie am Abend die Vorspeise serviert, ist das selbst gebackene Brot jedoch doch noch ganz anschaulich geworden. "Das Brot war wirklich fabelhaft [...], hat eine wunderbare Kruste gehabt", schwärmt Nicole und auch die anderen Kandidaten sind begeistert.

Franzi erhält für ihr Menü 34 Punkte und landet gemeinsam mit Nicole von Tag drei und Bernd von Tag eins auf einem geteilten Platz eins. Mit 29 Punkten liegt Relindis (64) vom zweiten Tag bisher auf dem zweiten Platz.