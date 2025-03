"Das perfekte Dinner" in Freiburg: Katja versetzt Gäste in Kindheit zurück

Freiburg - Zur Wochenmitte von " Das perfekte Dinner " in Freiburg wird nicht nur gekocht, sondern auch gespielt. Kandidatin Katja (44) unterhält ihre Gäste mit einem altbekannten Kinderspiel.

"Es hat Spaß gemacht. Das hat einen zurück in die Kindheit versetzt", freut sich Andreas. Es sei eine tolle Idee gewesen. Weiter die Zeit vertreiben können sich die vier Kandidaten jedoch auch noch beim Tischtennis spielen. Denn die Gastgeberin hat sich viel vorgenommen.

Theresa (14) hilft Katja beim Zubereiten des Desserts. © © Screenshot/RTL+

Da Katja keine Erfahrung mit dem Backen hat, bekommt sie tatkräftige Unterstützung. Die 14-jährige Tochter einer Freundin hilft beim Backen.

"Bei uns gibt es so gut wie nie Kuchen, nur beim Geburtstag", erklärt Katja. Doch am Ende kann sich das Dessert sehen lassen. Annika findet jedoch: "Das Eis ist nicht so meins."

In den Punkten spiegelt sich die Kritik allerdings nicht wider. Katja erhält ganze 37 Punkte und landet somit auf dem ersten Platz. Dahinter reihen sich Annika (31 Punkte) und Stefan (31 Punkte) ein.

"Das perfekte Dinner" läuft am heutigen Mittwochabend um 19 Uhr bei VOX oder bereits vorab im Stream auf RTL+.