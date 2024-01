"Das perfekte Dinner": Kandidat sorgt mit ungewöhnlicher Phobie für Verwunderung

Bonn - In dieser Woche ist " Das perfekte Dinner " in Bonn zu Gast. Den Anfang am gestrigen Montag machte Niklas (33) aus Bad-Honnef. Für Verwunderung sorgte jedoch ein Kandidat mit einer skurrilen Phobie.

Das Besondere an der Dinnerrunde in dieser Woche: Es kochen ausschließlich Männer.

Thomas (39, l.) hat nach eigener Angabe eine Obst-Phobie. © Screenshot / RTL

Als Vorspeise kredenzte er einen gebackenen Hokkaido-Kürbis mit Rucola-Pesto und gebratenen Garnelen. Anschließend kamen die Kandidaten in den Genuss eines herbstlichen Rehrückens an Rübenrelish, einem "blauen" Kartoffelpüree und karamellisiertem Rosenkohl sowie einer Brombeersoße. Zum Abschluss folgte eine gebratene, karamellisierte Pflaumen auf Kürbiskern-Parfait und Rosmarinstaub.

"Mein Menü hat schon einen gewissen Anspruch", so der Gastgeber. Doch wie kam das gesamte Essen bei seinen Gästen an? "Das sieht nice aus", gefiel Marc (38) die Farbkombi aus Orange und Grün auf dem Teller bei der Vorspeise.

Und auch der Hauptgang fand bei seinen Gästen Anklang. "Das ist à la bonheur", befand Thomas (39) und auch Marc konnte sich dem nur anschließen: "So wie man sich das in einem guten Restaurant auch erwartet." Das Fazit lieferte dann am Ende Max (30): "Du legst die Latte hoch."

Beim Dessert sorgte Thomas dann für Verwunderung bei den anderen Kandidaten.

"Ich habe da so eine kleine Obstphobie", gestand er am Tisch. "Ich probiere das, aber boah ...". Dennoch konnte Niklas den 39-Jährigen überzeugen. "Obwohl ich kein Obst und explizit keine Pflaumen mag, fand ich die Pflaumen und den Thymianstaub in Kombination mit dem genialen Parfait sehr lecker", so Thomas.

Diese Aussagen dürften beim Gastgeber heruntergehen wie Öl. Und auch die Gesamtpunktzahl konnte sich sehen lassen. Niklas erhielt am ersten Abend 34 von 40 möglichen Punkten.

"Das perfekte Dinner" läuft immer um 19 Uhr auf VOX. Bereits vorab gibt es die Folgen auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen.