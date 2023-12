"Das perfekte Dinner" kommt nach Dresden: So könnt Ihr dabei sein!

Dresden - Hobbyköche aufgepasst! Im Februar wird "Das perfekte Dinner" in Dresden gedreht. TAG24 weiß, wie Ihr dabei sein könnt.

"Das perfekte Dinner" ist seit Jahren der Hit im Vorabendprogramm auf VOX. © RTL+/ITV Studios

Wer schon immer mal seine Kochkünste im TV unter Beweis stellen wollte, kann das jetzt bei "Das perfekte Dinner" tun.

Vom 13. bis 17. Februar wird in der sächsischen Landeshauptstadt gedreht. Es ist also wichtig, dass Ihr in diesem Zeitraum noch nichts vorhabt.

Wie die Showmacher mitteilten, sind sie auf der Suche nach "Hobbyköchen, die einem breiten Publikum zeigen wollen, was Dresden in Sachen Kulinarik zu bieten hat".

Wenn Ihr Euch davon angesprochen fühlt, könnt Ihr ein Bewerbungsformular auf itvstudios.de/dinner ausfüllen oder Euch telefonisch unter 0221/492048240 bei der Produktionsfirma ITV Studios melden.