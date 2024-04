"Das perfekte Dinner": Ritas Dessert ist "optisch perfekt", doch schmeckt es auch?

Salzburger Land/Österreich - An Tag 1 von "Das perfekte Dinner" im Salzburger Land kocht die charmante Lehrerin Rita (33). Ihr Dessert löst bei den Gästen Staunen aus.

Die Hauptspeise "Rind im Wald", sorgt dann schon eher für Fragezeichen auf der Stirn. Was wird Rita zum Steak servieren? "Pilzrisotto würde gut dazu passen", liegt diesmal Dominik richtig. Nur beim Dessert "Evas Sünde" liegt keiner der Dinner-Gäste richtig.

Mario (34), Christa (55), Dominik (24) und Angi (53) sind vom anstehenden Drei-Gänge-Menü begeistert. Was sich hinter der Vorspeise "Thunfisch auf Avocado" verbirgt, errät Christa sofort: "Vielleicht ein roher Thunfisch, wie ein Carpaccio."

"Der Montag ist schon so ein bissel ein heikles Thema", erklärt die 33-Jährige nervös. Trotzdem hofft sie mit ihrer "offenen Art" bei den Gästen zu punkten.

Mario (34), Angi (53), Christa, Dominik und Rita (von links nach rechts) verstehen sich sofort. © Screenshot: RTL+

Beim ersten Aufeinandertreffen in Ritas Küche wird gebührend mit Champagner angestoßen. "War total aufregend", findet Dominik, "waren alle super sympathisch von Anfang an." Nachdem sich die Gäste durch die Vor- und Hauptspeise geschlemmt haben, steht der Star des Dinners an: das Dessert.

"Schauen wir uns mal die sündige Eva an" freut sich Mario und verschwindet mit Christa in die Küche. Dort versucht sich Rita ihre Überraschung über den Besuch nicht anmerken zu lassen und drapiert gelassen ihr Dessert.

Als sie es dann serviert, machen die anderen große Augen. "Schaut mega aus", freut sich Angi und Mario bleibt nur noch ein "Wow". Was sich nun hinter dem vermeintlichen Apfel verbirgt, sollen die Gäste laut Rita selbst herausfinden. "Weißes Mousse mit Himbeeren", errät Mario in kürzester Zeit und Rita nickt freudig. "Für mich war es optisch perfekt. Ich hab noch nie so einen schönen grünen Apfel gesehen", urteilt Christa im Anschluss. Allerdings war ihr das Dessert insgesamt zu süß. Auch Angi hat leider etwas zu meckern, die grüne Glasur ist ihr geschmacklich ein Dorn im Auge.

"Die Rita war sehr gastfreundlich und sehr entspannt", freut sich Mario und auch Dominik hat das Gefühl, dass sich alle "schon länger kennen". Doch schlägt sich das auch auf die punkte nieder?

Mit ansehnlichen 33 Punkten absolviert Rita den ersten Tag der neuen Dinner-Woche.