"Das perfekte Dinner"? Roswitha erlebt "Desaster vor dem Herrn"

In München versuchen Hobby-Köche ihren Gästen das "perfekte Dinner" aufzutischen. Beim Einstieg in die Woche mit Rosi passiert das erste Malheur.

Von Friederike Hauer

München - "Das perfekte Dinner" soll in dieser Woche in München gekocht werden. Zum Auftakt versucht sich Kandidatin Roswitha (59) an einem bayerischen Menü und trifft damit nicht immer den Geschmack ihrer Gäste.

Zu Beginn gibt sich Rosi (59) gelassen - sie ahnt noch nicht, was aus der Kalbsbrust wird. © Screenshot RTL+ "Rosi" ist am Tag ihres Dinners etwas aufgeregt und genehmigt sich vor der Zubereitung erst mal einen Schnaps. Entsprechend gelassen geht sie an die Zubereitung ihres Menüs heran. Auf den Tisch kommen soll: Vorspeise : Bayerische Gartenzauberei - Tomate/ Basilikum/Burrata



: Bayerische Gartenzauberei - Tomate/ Basilikum/Burrata Hauptspeise : Kalb zwischen Wald und Wiese - Kalb/Pilz/Semmelknödel/Sauce



: Kalb zwischen Wald und Wiese - Kalb/Pilz/Semmelknödel/Sauce Nachspeise: Kaiser mit Gefolge - Kaiserschmarrn/Apfel/Vanille/Pflaume

Ein Rezept verwendet Rosi dabei nicht. "Die Hausfrauen wissen, was sie machen", erklärt sie und verzichtet auch aufs Abschmecken beim Zubereiten. "Nachsalzen kann eh jeder", erklärt Rosi ihren Gästen am Tisch. Was die dann in der Bewertung allerdings bemängeln.

Perfektes Dinner in München: Kann ein bayerisches Menü die Krone holen?

Die gefüllte Kalbsbrust verhält sich beim Aufschneiden nicht so, wie sich das Kandidatin Rosi vorstellt. © Screenshot RTL+

Kalbsbrust macht Kandidatin das Leben schwer - "Keine zehn Punkte"