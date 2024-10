Das perfekte Dinner: Die besten Specials und Highlights der Show

Das perfekte Dinner Spezial ✓ Influencer Special ✓ Was steckt hinter dem perfekten Dinner auf der AIDA? ➤ Infos rund um ✓ Das perfekte Dinner Spezial.

Von Aline Neißner

Bei der Kochshow "Das perfekte Dinner" können ambitionierte Hobbyköche und -köchinnen ihr Talent unter Beweis stellen, indem sie ihre Gäste mit leckeren Gerichten begeistern und im besten Fall den Wochensieg kassieren. Hin und wieder werden Spezialausgaben der beliebten Unterhaltungsshow ausgestrahlt. Welche "Das perfekte Dinner Specials" es bisher gab, erfährst Du nun. Spannende Infos rund um die Show gibt's hier: Das perfekte Dinner.

Welche "Das perfekte Dinner Specials" gibt es?

Das perfekte Dinner ist eine beliebte Kochshow im deutschen Fernsehen. © Fotomontage: 123rf/cmirnovalexander, PR Manche werden in regelmäßigen Abständen bzw. zu bestimmten Jahreszeiten produziert, andere gibt es dagegen eher selten. Dabei gibt es Specials, die unter einem bestimmten Motto laufen oder aber bei denen alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen einer homogenen Gruppe angehören.

Zu nennen sind z. B. diverse Folgen aus dem Ausland wie Spanien, Belgien, Dänemark, Frankreich, USA, Südafrika, Namibia, Niederlande, Schweiz, Italien, Marokko, Österreich und Irland. Das perfekte Dinner "Das perfekte Dinner": Ekeliges Fisch-Dessert sorgt für Entsetzen bei den Gästen Weitere Specials laufen beispielsweise unter folgenden Mottos: Frauenpower, 100 % Vegan, Camping, 100 % Grillen, Nachhaltigkeit, Burgen & Schlösser, Diversity, Festtagsmenü oder Spendenmarathon. Zehn weitere Spezialausgaben von Das perfekte Dinner stellt TAG24 nun im Anschluss etwas ausführlicher vor.

1. Das perfekte Dinner auf der Aida

Besonderheit: Bei diesem Das perfekte Dinner-Spezial kochen die fünf Kandidatinnen und Kandidaten mal nicht in ihrer vertrauten Umgebung in den eigenen vier Wänden, sondern auf hoher See entlang von Nordeuropa, nämlich an Bord des Kreuzfahrtschiffes AIDAprima. Tipps erhalten die Köche von einem der AIDA-Gourmetpaten. Ausstrahlungstermine: 6. November bis 10. November 2023 Gewinnermenü: Vorspeise: Gebratene Garnelen mit Babyspinat, Parmesanchip und Räucherpaprikasoße. Hauptgang: Sous-vide gegartes Rinderfilet mit Birnenrisotto, Karotten und Lauch. Nachspeise: Käsekuchen mit Heidelbeeren und Zitronensorbet. Gewinner/in und Punktzahl: Gewinner der Kochshow wurde der damals 25-jährige Alexander aus Bamberg mit 35 Punkten. Gewinn: 3000 Euro Für Dezember 2024 ist ein weiteres AIDA-Spezial unter dem Motto "Orient ab Dubai" geplant.

2. Generationen-Special von Das perfekte Dinner

Besonderheit: Beim Generationen-Spezial ist die Herausforderung, dass jeweils zwei Kandidaten verschiedener Altersgruppen zusammen kochen. Somit treffen Hobbyköche mit bereits jahrelanger Kocherfahrung auf eine jüngere Generation mit eventuell neuen Impulsen aus der Küche. Ausstrahlungstermine: 6. Mai bis 10. Mai 2024 Gewinnermenü: Gewonnen hat das Menü mit dem Titel "Aaaatit!!". Vorspeise: Skrei-Loin im Birnensud mit Bohnen und Speck. Hauptgang: Kalbskarree mit Zwiebeltopping, Bimi und Quark-Parmesan-Nocken. Nachspeise: Mandelknusper mit Joghurtcreme und Früchten. Gewinner/in und Punktzahl: Mit 36 Punkten gewinnen das Generationen-Spezial Karin und ihre Helferin Nina aus Neuss. Gewinn: 3000 Euro

Besonderheit: Dieses Mal treffen drei Paare aufeinander, die sich in der Kuppelshow First Dates kennen- und lieben gelernt haben. Ausstrahlungstermine: 27. Dezember bis 29. Dezember 2023 Gewinnermenü: Das Gewinnermenü läuft unter dem Titel "Saisonal & lecker". Vorspeise: cremige Kürbissuppe mit Baguette. Hauptgang: Wildschweingulasch mit Rotkraut und Wickelklößen. Nachspeise: Pflaumenkompott mit Streusel. Gewinner/in und Punktzahl: Kristina und Thomas sind das Paar mit den meisten Punkten und holen den Sieg nach Chemnitz. Während sie 15 Punkte von ihren Kontrahenten erhielten, kamen die beiden anderen Pärchen auf jeweils 13 Punkte. Gewinn: 3000 Euro Bereits im Dezember 2020 gab es ein ähnliches Pärchen-Spezial. Damals traten drei Paare gegeneinander an, die sich ebenfalls im TV kennengelernt haben. Es gewährten Samira und Yasin aus Love Island, Nicolas und Lars aus Prince Charming sowie Susanne und Frank aus First Dates private Einblicke in ihren Alltag.

4. Das perfekte Dinner Spezial: Jetzt kochen die Kinder

Besonderheit: In diesem Spezial treten jeweils vier Kinder zwischen zehn und 14 Jahren gegeneinander an und dürfen mit etwas Unterstützung ihrer Eltern zeigen, wie es um ihre Kochkünste bestellt ist. Ausstrahlungstermine: 27. und 28. Dezember 2012 Gewinn: Niemand geht beim Kinder-Dinner leer aus. Während der erste Platz 600 Euro gewinnt, erhält der oder die Zweitplatzierte immerhin 300 Euro, der dritte Platz 200 Euro und der bzw. die Viertplatzierte 100 Euro. Die damals 11-jährige Hanna gewann eines der Kochduelle und wollte es mehr als zehn Jahre später noch einmal wissen und nahm Anfang 2024 an der Erwachsenenausgabe von Das perfekte Dinner teil.

5. Dinner-Meisterschaft - Wer ist der Champion?

Besonderheit: In den ersten fünf Wochen konkurrieren jeweils fünf ehemalige Gewinner und Gewinnerinnen aus den Städten bzw. Regionen Berlin, Hamburg, Köln, München und dem Ruhrgebiet gegeneinander, um sich schließlich für die Finalwoche zu qualifizieren. In dieser kochen die jeweiligen Städte-Sieger und -Siegerinnen letztlich um den Pokal. Ausstrahlungstermine: 3. September bis 12. Oktober 2018 Gewinner/in und Punktzahl: Mit 32 Punkten holt sich Mareike aus dem Ruhrgebiet den Titel als Dinner-Champion. Gewinn: Die Gewinner und Gewinnerinnen aus den Qualifikationswochen erhalten 5000 Euro. Der finale erste Platz wird mit einem zusätzlichen Preisgeld von 10.000 Euro prämiert.

6. Das perfekte Dinner Influencer-Special

Besonderheit: In diesen Spezialausgaben von "Das perfekte Dinner" tauschen mehr oder weniger bekannte Influencer und Influencerinnen ihre Handys gegen den Kochlöffel und können sowohl ihre Kochkünste als auch Gastgeberqualitäten mit der Öffentlichkeit bzw. ihren Followern teilen. Ausstrahlungstermine: seit Juni 2021 hin und wieder mal Gewinn: 3000 bis 10.000 Euro erhält der oder die Beste und wird an eine gemeinnützige Organisation gespendet.

7. Das perfekte Dinner im Schlafrock

Besonderheit: Das Besondere in diesen Folgen von "Das perfekte Dinner" ist, dass einer der Gäste beim jeweiligen Gastgeber übernachtet und erst am nächsten Tag nach dem Frühstück seine endgültige Bewertung für das Abendessen und Frühstück abgibt. Ausstrahlungstermine: seit Dezember 2009 immer wieder in unregelmäßigen Abständen Gewinn: 3000 Euro, früher 1500 Euro

8. Single-Special von Das perfekte Dinner

Besonderheit: Im Single-Spezial können die einzelnen Kandidaten und Kandidatinnen nicht nur mit ihren Kochkünsten überzeugen, sondern auch mit ihren individuellen Charakterzügen. Auf der Suche nach der großen Liebe haben sie während dieser Folgen die Möglichkeit andere Singles kennenzulernen. Ausstrahlungstermine: seit 2009 in unregelmäßigen Abständen Gewinn: 3000 Euro, früher 1500 Euro

9. Das perfekte Dinner: Wer ist der Profi?

Besonderheit: In diesen Spezialausgaben hat sich ein Kochprofi unter die Kandidaten bzw. Kandidatinnen gemischt. Unter falschen Angaben stellt sich dieser der Herausforderung und wird im Idealfall tatsächlich als der Profi unter den übrigen Köchen und Köchinnen enttarnt. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass der Kochprofi auch Gewinner bzw. Gewinnerin der Woche wird. Ausstrahlungstermine: seit 2012 hin und wieder in unregelmäßigen Abständen Gewinn: 5000 Euro

10. Das perfekte Dinner Spezial: Wunschmenü

Besonderheit: Jeder Kandidat bzw. jede Kandidatin stellt zu Beginn der Woche ein Drei-Gänge-Menü zusammen, welches er oder sie im Rahmen der Sendung gern essen möchte. Per Los wird dann entschieden, wer was kochen muss. Das erfährt der jeweilige Hobbykoch allerdings erst am entsprechenden Morgen. Als kleine Hilfe kann der Kandidat bzw. die Kandidatin mit dem Menügeber ein kurzes Telefonat führen, um sich wertvolle Tipps zu holen. Bei diesem Spezial besteht natürlich auch die Möglichkeit, sein eigenes Menü zu ziehen. Ausstrahlungstermine: seit 2015 in unregelmäßigen Abständen Gewinn: 3000 Euro