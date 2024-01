"Das schmeckt wirklich nicht gut!": Nachtisch-Drama bei "Das perfekte Dinner"

Köln - In dieser Woche ist "Das perfekte Dinner" in der Domstadt zu Gast. Aufgrund des Neujahr-Tages kämpfen allerdings nur vier Kandidaten um das Preisgeld von 3000 Euro. Wer die Dinnerwoche für sich entscheiden kann, wird sich erst am Freitag herausstellen. Los geht es an Tag eins mit Student Alex, der am Vortag erst seinen Bachelor mit 1,3 abgeschlossen hat (25).