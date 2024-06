"Das perfekte Dinner": Leon serviert TK-Nuggets und Kartoffelbrei aus der Tüte

Osnabrück - Am Finaltag von " Das perfekte Dinner " in Osnabrück kocht Leon (20) eine ganz besondere Hauptspeise. Es gibt einen bunten Mix aus Fertiggerichten.

Als Leon mit seinem Dino-Teller hereinkommt, brechen die Gäste in schallendes Gelächter aus. © Screenshot: RTL+

Die Gäste Peter (49), Birgit (55), Nici (28) und Olli (35) freuen sich bei der Hauptspeise auf die versprochenen Ochsenbäckchen. Doch Leon hat eine ganz andere Idee. Im Handumdrehen rührt er einen fertigen Kartoffelbrei und Rahmsoße aus der Tüte an: "Puh, das stinkt", kommentiert er seine Kochkünste. Dino-Nuggets aus dem Ofen krönen das Gericht.

Als er den Gästen dann einen Berg aus Kartoffelbrei mit Dinos und Rahmsoßen-Fluss präsentiert, können die nicht mehr vor Lachen. "Das ist natürlich alles aus der Tüte, aus TK, wenn ihr euch daran traut", freut sich Leon und grinst schelmisch.

Das virale TK-Fertigmenü, was er seinen Gästen serviert, hatte er im Verlauf der Woche bereits angeteasert. Dass er es aber tatsächlich durchgezogen hat, freut vor allem Nici: "Spaß beiseite, das war der Hammer." Doch auch Birgit kann vor Lachen nicht mehr an sich halten: "Natürlich snacken wir", freut sie sich und sticht mit der Gabel in ein Dino-Nugget.

Mit seinem Menü erzielt Leon am Ende des Abends 34 Punkte und landet auf Platz drei. Platz eins belegt Nici mit 40 Punkten. Auf Platz zwei landet Olli mit 35 Punkten, den vierten Platz teilen sich Birgit und Peter mit jeweils 31 Punkten.