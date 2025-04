Ehemaliger Bürgermeister wird bei "Das perfekte Dinner" zum Dichter

Zum Auftakt von "Das perfekte Dinner" versucht sich Kandidat Georg (67) an einem äußerst orangenlastigen Menü mit poetischer Untermalung.

Von Johanna Baumann

Ulm - "Das perfekte Dinner" soll in dieser Woche in Ulm gekocht werden. Zum Auftakt versucht sich Kandidat Georg (67) an einem äußerst orangenlastigen Menü mit poetischer Untermalung.

An Tag eins ist Georg (67) dran. Der ehemalige Ortsvorsteher von Bad Schussenried bei Ulm zeigt dabei, dass er nicht nur kochen kann. © Screenshot/RTL+ Der ehemalige Politiker begrüßt seine Gäste an Tag eins mit einem frischen Aperitif aus Sekt und Zitronenwasser. Doch noch bevor angestoßen werden kann, wirft Georg in die Runde: "Halt Stop. Ich hab' noch einen Trinkspruch vorbereitet. Extra gedichtet für den Tag heute." Matthias (37), Kinga (42), Sabine (55) und Gisa (44) hören gebannt zu. Seine Dichtkünste sollen sie jedoch nicht zum letzten Mal zu Ohren bekommen haben. Auch zur Vorspeise zückt der pensionierte Bürgermeister einen Zettel. Passend zum Menü wird ein Forellen-Gedicht vorgetragen. Im Anschluss dürfen seine Gäste die gebeizte Forelle, Forellen-Kaviar und Mönchsbart mit Orange genießen. Das perfekte Dinner "Das perfekte Dinner"-Finale in Oldenburg: Dessert-Malheur kostet den Sieg Die Orange spielt nicht nur in der Vorspeise eine entscheidende Rolle, sondern findet sich ganz nach dem Motto "Here Comes the Sun" auch im Hauptgericht sowie Dessert wieder. Neben einem weiteren Gedicht erwartet die Gäste zum Hauptgang "Zweierlei vom Reh, gefüllte Kartoffel und Rote-Beete-Orangengemüse". Zum Nachtisch tischt Georg eine Orangenmousse mit Bitterlikör-Spiegel sowie Kumquats mit gebrannten Pistazien auf.

Bevor gegessen werden kann, trägt Georg sein Forellen-Gedicht vor. © Screenshot/RTL+

Gisa findet Motto nicht ganz passend