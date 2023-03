Finale beim "perfekten Dinner": Fanny verletzt sich und hat noch ein weiteres Problem

Potsdam - Zünftiges Endspiel bei " Das perfekte Dinner " in Potsdam ! Am Final-Tag tischte die lebenslustige Fanny (34) auf.

Fanny (34) aus Potsdam kochte am Finaltag des "perfekten Dinners" in Potsdam. © Screenshot/RTL+

Den Auftakt der Dinner-Show machte Anett (34 Punkte), Klaus kochte am Dienstag (32 Punkte), Chris war am Mittwoch dran (28 Punkte) und am Donnerstag servierte Gero und ging mit 36 Punkten in Führung.

Ob Fanny mit ihrem herzhaften Menü am Finaltag die hohe Punktzahl toppen konnte?

Auf dem Speiseplan stand eine Hochzeitssuppe mit bunter Einlage mit Rinderklößchen und Eierstich als Vorspeise.

Gänsekeulen aus dem Ofen mit frischen Kräutern, Apfelrotkohl und Kartoffelklöße nach "Oma Sonja" wurden als Hauptgang serviert. Als Nachtisch kredenzte Fanny ein Karamell-Himbeer-Dessert mit Cheesecake-Füllung.

Doch bevor das Menü auf den Tisch kam, musste allerhand vorbereitet werden. Die Kartoffelklöße waren Fannys "persönlicher Endgegner", da die letzten viel zu hart geworden waren. Aber sie hoffte, dass sie ihr diesmal gelingen würden. Doch dann geschah ein kleines Unglück: Beim Rotkohlschneiden verletzte sich Fanny am Finger.

Die Verletzung war beim Reiben der Kartoffeln für die Klöße hinderlich. So rief Fanny kurzerhand ihre Schwester Linda (32) zu Hilfe, die trotz Kindergeburtstag ohne Weiteres einsprang und fleißig beim Kartoffelreiben half, sodass die Klöße dann doch fertig wurden.

Auch bei den Gänsekeulen sah sich die Potsdamerin vor einem großen Problem: Denn die sechs Gänsekeulen, die sie im Bräter backen wollte, passten nicht in den Ofen. Fanny bangte darum, dass keiner der Gäste hungrig nach Hause gehen müsste. Die Keulen wurden dann auf ein Blech gesetzt und kamen so doch noch zusammen in den Backofen.