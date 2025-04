Gelächter bei "Das perfekte Dinner": Gäste wünschen sich Sitzerhöhung

Ulm - " Das perfekte Dinner " in Ulm: Am dritten Abend der Woche zaubert Matthias (36) ein Menü aus großteils eigenem Anbau auf die Teller. Noch mehr als mit seinem drei Gängen kann er allerdings mit seinem Haus punkten. Eine Sache bringt die Gäste jedoch zum Schmunzeln.

Kinga (42, l.) und Sabine (55) lachen über eine skurrile Situation am Esstisch. © © Screenshot/RTL+

"Sitzt du auch so tief?", fragt Kinga (42) die am Tisch gegenübersitzende Gisa (44). Diese ergänzt lachend: "Wir sind zu klein." Laut der 42-Jährigen müsse eine Sitzerhöhung für Kinder her.

Als Matthias später Stuhlkissen bringt, bricht Gelächter am Tisch aus. Kinga witzelt: "Danke, Papa." "Noch nicht gesehen, deine Tischdeko ist richtig schön", führt sie belustigt fort.

Abgesehen von den Stühlen schindet das Haus des 36-Jährigen jedoch mächtig Eindruck. "OMG, ist das geil hier", findet Sabine während der Begrüßung. Auch Georg ist begeistert: "Ich finde es architektonisch einfach sehr individuell, großzügig und ganz, ganz toll gemacht."

Das aufregende Interieur des Hauses bringt jedoch keine Punkte ein.

Diese will Matthias mit einer Pastinaken-Suppe, Kohlröschen im Schlafrock und Kartoffelfladenbrot sowie schwäbischen Schlutznudel-Teigtaschen sammeln. Zum Abschluss erwartet die Gäste ein "Kürbis-Quittentraum".