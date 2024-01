"Geschmacksexplosion": Holt sich Kandidat Thomas damit den Sieg bei "Das perfekte Dinner"?

Bonn - Bei " Das perfekte Dinner " neigt sich die Woche dem Ende zu. An Tag vier stellt Kandidat Thomas (39) seine Kochkünste unter Beweis. Und der 39-Jährige sorgt nicht nur für eine kleine Überraschung, sondern auch für eine "Geschmacksexplosion".

Schon früh kam der Kandidat mit dem Kochen in Berührung. Denn nach dem frühen Tod seiner Mutter musste er gemeinsam mit seinen beiden Brüdern in der Küche ran.

Der Abteilungsleiter im Baustoffhandel lebt seit neun Jahren mit einer Glutenunverträglichkeit. Aus diesem Grund nahmen alle seine vier Mitstreiter um die 3000 Euro Rücksicht auf ihn. Deshalb will sich Thomas nun revanchieren. "Für die Jungs koche ich aber glutenhaltig", erklärt er ganz zur Freude seiner Gäste.

Auch am vierten Tag ließ es sich die Männerrunde gut gehen. © Screenshot / RTL

Während der Abteilungsleiter nicht zufrieden mit seiner Leistung ist, zeigen sich die anderen begeistert vom Menü des 39-Jährigen. "Oh, Wow!", staunen die Gäste über den filigranen Teller bei der Vorspeise.

Max (30) bringt es dann noch genauer auf den Punkt: "Angerichtet war die Vorspeise wie in einem Sternerestaurant. So schön angerichtet habe ich selten ein Gericht gesehen."

Und auch geschmacklich kann der Appetizer überzeugen. "Das war echt eine coole Geschmacksexplosion", so Niklas (33).

Viel Aufwand betreibt Thomas bei der Hauptspeise und das wird auch zum Kritikpunkt. "Für mich wäre ein Kritikpunkt die Zeit, die zwischen Vorspeise und Hauptspeise gewesen ist", findet Niklas kurz vor 22 Uhr schon recht spät für den Hauptgang."

Dafür kann das Essen erneut beeindrucken. "Eine der geilsten Ravioli, die ich je gegessen habe", führt der 33-Jährige weiter aus. Und auch Marc (38) schwärmt: "Das Fleisch war völlig überragend."

Auch das Dessert kommt bei seinen Gästen gut an, sodass er am Ende 36 von möglichen 40 Punkten erhält. Von Max bekommt er sogar die Bestnote 10! Durch die gute Bewertung sichert er sich am vorletzten Tag auch den ersten Platz.