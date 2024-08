20.08.2024 11:47 693 Italienischer Abend sorgt bei "Das perfekte Dinner" für viel Kritik

In dieser Woche ist "Das perfekte Dinner" in Köln zu Gast. An Tag eins versucht Daniele (40), die Gäste von seinen Kochkünsten zu überzeugen.

Von Florian Fischer

Köln - In dieser Woche ist "Das perfekte Dinner" in Köln zu Gast. An Tag eins versucht Daniele (40), die Gäste von seinen Kochkünsten zu überzeugen. Daniele (40) ist Gastgeber an Tag eins von "Das perfekte Dinner" in Köln. © Screenshot RTL+ Und die beliebte VOX-Kochshow ist nicht das einzige Highlight für den 40-Jährigen und seine Verlobte Sandra (39). Denn nach fünf Jahren Beziehung steht bald die Hochzeit an. Schon vorher scheint geklärt, wer nach der Heirat in der Küche stehen wird. "Eigentlich kocht immer er", weiß sie um das Talent ihres Verlobten. "Wir bestellen im Restaurant schon keine Pasta mehr, weil seine eigene immer besser schmeckt - da regen wir uns dann nur auf", führt die 39-Jährige weiter aus. Der Halbitaliener macht für seine Gäste am ersten Tag die Lieblingspasta seines verstorbenen Vaters, all'Amatriciana. Diese hat er bereits am Vortag zubereitet, was Kandidat Felix (67) "übertrieben" findet. Doch bevor es an den Hauptgang geht, muss auch die Vorspeise vorbereitet werden. Stoßen auf den ersten Abend an: Daniele (M.) und seine Gäste Felix (67, v.l.), Dominik (34), Karo (33) und Daniela (43). © Screenshot RTL+ "Das perfekte Dinner": Kandidat Felix übt weitere Kritik am Menü von Daniele Als Vorspeise gibt es ein Kalbs-Carpaccio verfeinert mit einer Kapern-Vinaigrette, Rucola und gehobeltem Parmesan. © Screenshot RTL+ Zunächst gibt es Kalbs-Carpaccio verfeinert mit einer Kapern-Vinaigrette, Rucola und gehobeltem Parmesan. Felix will wissen, wie er den Vorspeisen-Rucola "trotz der Stiellänge so bitterarm" bekommen habe. "Weiß nicht, einfach kalt gewaschen", scheint Daniele doch etwas überfordert zu sein. Auch beim Dessert findet der 67-Jährige einen Kritikpunkt. Denn die selbstgebackenen Cantuccini sind ihm nicht genug in den Espresso getränkt. Das kann Karo (33) aber nicht verstehen. Ganz im Gegenteil: Sie findet, dass der Keks "nur am Rand noch etwas zu knusprig" ist. Trotz der zahlreichen Kritik des Gruppenältesten bekommt Daniele am Ende des Abends 34 Punkte für seinen italienischen Abend. "Das perfekte Dinner" läuft immer um 19 Uhr auf VOX. Alle, die nicht so lange warten wollen, können die Folgen schon vorab bei RTL+ sehen.

Titelfoto: Screenshot RTL+