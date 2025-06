Kandidat Mato gerät bei "Das perfekte Dinner" ins Schwitzen und wird von Dalmatiner abgecheckt

Donnerstagskandidat Mato (42, l.) kochte für seine Gäste in Berlin und wurde von Konkurrent Freddy (26) bewertet. © Screenshot/Instagram/dasperfektedinner.vox (Bildmontage)

Das selbst gewählte Motto des Abends lag für Mato, der in Halle an der Saale geboren ist, auf der Hand: Sein Vater stammt aus Montenegro. So ist Mato in der DDR über das Heimatland seines Papas nach Darmstadt gekommen und wuchs dort auf.

Vor zwei Jahren zog der gebürtige Hallenser nach Berlin, wo seine Halbschwester wohnt.

Zusammen mit seiner Verlobten, Joy (29), deckte der Gastgeber in einer Altbau-Wohnung im Prenzlauer Berg bereits den Tisch für den Abend. Auch als Schippelhilfe ging Joy ihrem Liebsten bei den Vorbereitungen zur Hand. Zwischendurch schaute Dalmatiner Lemon nach einem missglückten Ravioli-Teig bei seinem Herrchen nach dem Rechten.

Zu mürbe geworden verzichtete Mato auf den zweiten andersfarbigen Teig und gab beim Dinner zu, dass ihn die Nudelspezialität an seine Grenzen gebracht hatte. Heiko hingegen wäre der Ravioli-"Fehler" bei der Vorspeise, bestehend aus Hummer, weißen Tomaten und Bisque (Schaum), nicht aufgefallen, wäre sein Konkurrent nicht so offen selbstkritisch gewesen.

Obwohl Mato sich ansonsten pescetarisch ernährt, brachte er als Hauptspeise Babarie-Entenbrust auf den Teller. Dazu gab es Pastinake und Pommes Fondante mit Brombeeren. Zum Abschluss seines Menüs servierte Mato ein Pfirsich-Burrata-Rosmarin-Törtchen, zu dessen Rezept sich Mateo von einem TikTok-Trend inspirieren lassen hat.