Liebesaus bei "Das perfekte Dinner": Kochshow dient als Frustbewältigung für Daniela

Köln - Tag 3 bei "Das perfekte Dinner" in Köln. Nachdem Daniele (40) und Felix (67) ihre Gäste an den ersten beiden Tagen in Empfang nehmen durften, möchte nun Daniela (43) zeigen, was sie kann. Ihre Lieblingssendung soll das Bedürfnis nach "eigenen Erinnerungen" hervorrufen. Denn erst kürzlich hat sie mit ihrem Freund Schluss gemacht.